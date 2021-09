Samsung aduce opțiunea de a crește memoria RAM pe telefon. Deși această caracteristică este disponibilă doar pentru Galaxy A52s pentru moment, nu va fi o surpriză dacă va ajunge în curând la multe modele Galaxy.

Se pare că Samsung a găsit o modalitate de a crește memoria RAM a telefonului in mod gratuit. Nu, nu vorbim despre o creștere fizică a memoriei RAM. De fapt, aceasta este o caracteristică numită RAM Plus pe care compania a activat-o pe Galaxy A52s 5G. Funcția RAM Plus poate fi descrisă ca o repetare a funcției de paginare a memoriei deja prezentă în Android și aproape în toate celelalte sisteme de operare moderne.

Cu cea mai recentă actualizare, Samsung a adăugat caracteristica RAM Plus la Galaxy A52s 5G. Actualizarea cu versiunea software A528BXXU1AUH9 se desfășoară în prezent în India. Actualizarea adaugă 4 GB de memorie virtuală telefonului, precum și îmbunătățirea stabilității camerei și a stabilității dispozitivului.

Samsung lansase recent Galaxy A52s 5G. În afară de cel mai puternic procesor Snapdragon 778G , specificațiile și designul său sunt similare cu Galaxy A52 5G lansat la începutul acestui an.