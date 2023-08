Samsung anunță lansarea One UI 6.0 Beta 2 în China

Samsung a anunțat recent că intenționează să lanseze actualizarea One UI 6.0 Beta, bazată pe Android 14, pentru seria Galaxy S23, mai târziu în această săptămână, în China. Această actualizare vine la trei săptămâni după ce compania a lansat prima actualizare beta One UI 6.0 pentru Galaxy S23, disponibilă doar în Germania, Coreea de Sud și SUA. Deși se zvonea că a doua actualizare beta One UI 6.0 va fi lansată două săptămâni mai târziu, aceasta a fost întârziată.

Samsung a dezvăluit că intenționează să lanseze actualizarea One UI 6.0 Beta în China pe 31 august. Actualizarea va fi disponibilă pentru utilizatorii de Galaxy S23, Galaxy S23+ și Galaxy S23 Ultra care își înregistrează dispozitivele pentru testul beta, prin intermediul Programului One UI 6.0 Beta. Având în vedere istoricul Samsung, aceasta ar fi a doua actualizare beta One UI 6.0 și ar putea fi lansată în piețele unde prima actualizare beta a fost lansată acum trei săptămâni.

Pentru a participa la Programul One UI 6.0 Beta, utilizatorii seriei Galaxy S23 din China vor trebui să instaleze aplicația Samsung Members, să se autentifice în aplicație cu contul lor Samsung și să facă clic pe bannerul de invitație One UI 6.0 Beta Program de pe pagina principală a aplicației. Odată ce înregistrarea este finalizată, telefoanele înregistrate din seria Galaxy S23 vor începe să primească actualizarea imediat ce Samsung va lansa noul software.

Prima actualizare beta One UI 6.0 a introdus zeci de noi funcții și îmbunătățiri, inclusiv un design reînnoit pentru comutatoarele rapide și un design ușor diferit pentru notificări. De asemenea, a introdus un nou design pentru aplicația de cameră, un widget pentru cameră personalizat, un nou design pentru aplicația Weather și un nou widget pentru aplicația Weather. Cu toate acestea, există câteva bug-uri, iar majoritatea acestora ar putea fi rezolvate cu actualizarea viitoare.

Sursa: SamMobile