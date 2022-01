Samsung a lansat în China o ediție specială a Galaxy Z Flip 3. Această nouă ediție a dispozitivului, numită Ediția Olimpică, sărbătorește Jocurile Olimpice de iarnă din 2022, care vor avea loc la Beijing peste o lună. Producătorul sud-coreean este partener al Comitetului Olimpic Internațional (CIO) din 1988.

Z Flip 3 cu aspect demn de medalia de aur

Galaxy Z Flip 3 Olympic Edition nu aduce nici o noutate la specificatii. Cu toate acestea, nu putem alege cantitatea de spațiu de stocare, întrucât modelul este vândut doar cu 256 GB (modelul implicit are opțiunea de 126 GB). Schimbarea este chiar și în aspectul său: smartphone-ul pliabil are carcasa în culoarea albă, numit Winter White Dream de către producător. Albul (care trage un pic de un ton roz foarte slab) este completat de aurul de pe marginile și balamalele telefonului. Mini-ecranul de lângă camerele din spate este negru ca în versiunea normală. O diferență uriașă este în logo-ul acestei ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă și arcadele olimpice sub sigla Samsung, pe lângă expresia „Worldwide Partner”.

Acest model de Galaxy Z Flip 3 va fi lansat doar în China și este acum disponibil pentru precomandă. De la 1.258 dolari, acesta a ajuns sa coste aproximativ 7.142 dolari. Lansarea oficială are loc pe 15 ianuarie și nu a fost dezvăluit dacă Samsung va vinde smartphone-ul în alte țări. Cel mai probabil compania s-a focusat doar pe piața chineză, deoarece această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă are loc la Beijing, marcând prima dată când evenimentul se desfășoară în țară.