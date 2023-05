Samsung ar putea fi producătorul Snapdragon 8 Gen 4 pentru Galaxy S25

Potrivit unor rapoarte, Samsung ar putea aduce inapoi cipurile Exynos pentru telefoanele sale high-end, inclusiv pentru seria Galaxy S24, unde se presupune ca va fi folosit procesorul Exynos 2400. Insa, un an mai tarziu, se pare ca Samsung ar putea continua sa foloseasca cipuri Snapdragon personalizate, care ar putea fi fabricate de Samsung Foundry.

Conform unui informator (@Tech_Reve), Snapdragon 8 Gen 4 ar urma sa fie realizat folosind procesul TSMC de 3 nm (N3E), in timp ce Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy ar urma sa fie fabricat folosind procesul Samsung Foundry de 3 nm GAP (3GAP). Daca aceste informatii sunt adevarate, atunci procesul Samsung Foundry de 3 nm ar putea concura in final cu procesul TSMC de 3 nm in ceea ce priveste performanta si eficienta.

Acesta ar fi primul caz in care o companie fabrica acelasi cip folosind doi furnizori diferiti, asemanator cu ceea ce a facut Apple cu procesorul A9 din iPhone 6s. Unele cipuri A9 au fost realizate folosind procesul Samsung de 14 nm, in timp ce altele au fost fabricate folosind procesul TSMC de 16 nm. Chiar daca cipul A9 fabricat de Samsung era mai mic ca dimensiune, cipurile fabricate de TSMC ofereau o eficienta energetica putin mai mare.

Este posibil ca cipul Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy sa fie insotit de mult-rumitul „cip de vis” al Samsung in unele dispozitive Galaxy S25, ambele cipuri fiind asteptate sa fie realizate folosind procesul Samsung Foundry de 3 nm GAP si sa ofere niveluri similare de performanta. Cu toate acestea, ramane de vazut daca diferentele sunt neglijabile, in special in ceea ce priveste consumul de energie.