Samsung ar urma sa anunte prima sa tableta pliabila

Urmatoarea serie de telefoane pliabile de la Samsung va fi dezvaluita in curand, in cadrul evenimentului Unpacked al companiei. Insa nu putem sa nu ne intrebam ce va urma dupa prezentarea Galaxy Z Flip 4 si Galaxy Z Fold 4. Sa fie asta tot pentru urmatorul an, in ceea ce priveste dispozitivele pliabile, sau sa ne asteptam la o surpriza?

Potrivit zvonurilor, compania urmeaza sa anunte prima sa tableta pliabila impreuna cu modelul Galaxy Tab S9. Pana acum, informatiile scurse in presa s-au axat doar pe modelele Z Flip, Z Fold si ceasurile Galaxy, asa ca nu avem informatii substantiale despre Galaxy Tab S9. Totusi, daca luam in considerare programul obisnuit de lansari, atat Tab S9, cat si tableta Galaxy pliabila, vor putea fi anuntate in ianuarie sau februarie anul viitor.

Compania lucreaza deja la implementarea ecranelor pliabile de aproximativ 10 ani, asa ca nu este de mirare ca ultimele sale telefoane care folosesc aceasta tehnologie sunt foarte apreciate. Totodata, departamentul care se ocupa de dezvoltare a aratat ca nu se concentreaza doar pe ecrane de mici dimensiuni, ci si de marimi mai mari.

Deocamdata este prea devreme sa stim ce raport de aspect va avea o tableta pliabila de la Samsung, insa principiul de baza ramane acelasi: un ecran mare ce poate fi compactat cu usurinta.