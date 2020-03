Samsung are probleme, Galaxy S20 nu se vinde prea bine

Se pare ca telefonul mobil Samsung Galaxy S20 nu prea este atat de cautat precum se credea, sau precum credea compania, telefonul a fost scos la vanzare in Coreea de Sud, exact la casa companiei, insa din pacate se pare ca datorita problemelor la nivel global, aici includem Coronavirus, telefonul nu prea se vinde asa cum trebuie.

Samsung a reusit sa vanda doar 70.800 de unități, lucru ce arata o prabusire uriasa fata de ultimele telefoane vandute de Samsung la inceputul unei lansari de flagship.

Pentru a face o comparatie rezonabila, S10 a fost vandut in prima zi in 1.4 milioane de unități, iar Note 10 în 2.2 milioane de unități.

Potrivit informatiilor oferite de catre compania Sud Coreeana, Samsung, aceasta lovitura este din caza faptului ca virusul Coronavirus au redus clientii la tacere si nu mai intra in magazine. Dar totusi, una dintre explicatiile analistilor este ca pe langa adevarul legat de coronavirus, mai este si faptul ca aceste terminale de anul acesta au un pret mult mai mare fata de precedentele telefoane. Daca anual telefoanele se vor scumpi in acest fel, in cativa ani vom ajunge sa platim cat o masina pe acestea.