Samsung Galaxy A23 5G a fost lansat. Telefonul, care vine în patru opțiuni de culoare diferite: Portocaliu, Albastru deschis, Alb și Negru, are suport de încărcare rapidă de 25 W și o capacitate a bateriei de 5.000 mAh.

Samsung a prezentat Galaxy A23 4G în martie. Odată cu apropierea datei de lansare a dispozitivului, care apăruse anterior în bazele de date FCC, BIS și Geekbench, a fost dezvăluit și prețul european . Astăzi a fost introdusă versiunea 5G a lui Galaxy A23.

Iată specificațiile tehnice pentru Samsung Galaxy A23 5G:

Ecranul Galaxy A23 5G are aceeași dimensiune ca un telefon 4G. Telefonul, care are un panou LCD de 6,6 inchi cu rezoluție FHD+, are o rată de reîmprospătare de 90 Hz. Telefonul cu display Infinity-V are o cameră selfie de 8MP.

Configurația camerei din spate este aceeași cu versiunea 4G a telefonului. Alături de camera principală de 50 MP cu stabilizare optică a imaginii (OIS), există o cameră cu unghi ultra-larg de 5 MP și camere macro și de adâncime de 2 megapixeli.

Telefonul cu suport de încărcare rapidă de 25 W are o capacitate a bateriei de 5.000 mAh. Venit în patru opțiuni de culoare diferite, portocaliu, albastru deschis, alb și negru, Samsung Galaxy A23 5G va veni cu Android 12 din cutie, cu 4 GB/6 GB/8 GB RAM și 64 GB/128 GB stocare internă.

Prețul lui Samsung Galaxy A23 5G din Romania nu este încă clar. Cu toate acestea, conform zvonurilor anterioare, versiunea cu 4 GB de RAM și 64 GB de stocare internă este de așteptat să fie disponibilă în Europa pentru 300 de euro .