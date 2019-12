Samsung a anuntat primele telefoane din seria Galaxy A 2020, acestea sunt Galaxy A51 si Galaxy A71, in acest articol vom vorbi putin despre fiecare dintre aceste doua telefoane.

Samsung Galaxy A51

Galaxy A51 este alimentat de Exynos 9611 SoC care este asociat cu o memorie RAM de până la 8 GB. Acesta rulează One UI 2.0 bazat pe Android 10 la cumparare și are până la 128 GB spațiu de stocare la bord. De asemenea, este dotat cu un slot pentru card microSD, care permite extinderea stocării cu până la 512 GB.

Galaxy A51 este construit în jurul unui display Super AMOLED de 6,5 „20:9 Infinity-O Super cu rezoluție FullHD + care are un cititor de amprente integrat in ecran și o gaură in partea superioara, centru pentru camera selfie de 32MP.

Smartphone-ul găzduiește o configurație a 4 camere în formă de L, care cuprinde o camera principală de 48MP, 12MP ultrawide (FOV de 123 grade), 5MP adâncime și o camera de 5MP. Aceste camere sunt dotate cu funcții precum Smart Switch, Live Focus și Super Steady Video.

Galaxy A51 are o baterie de 4.000 mAh cu încărcare rapidă de 15W și are patru opțiuni de culoare – Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue și Prism Crush Pink.

A51 are un preț începând de la 350 $ / 310 € și poate fi achizitionat deocamdata la precomanda în Vietnam începând cu 16 decembrie, vânzările începând din 27 decembrie. Cei care precomandă A51 vor primi cadouri gratuite în valoare de până la 70 USD / 60 € (căștile Bluetooth C&T ITFIT A08C wireless Samsung și o baterie externa de putere de 10.000 mAh.)

Samsung Galaxy A71

Galaxy A71 arată similar cu Galaxy A51, dar există unele diferențe între cele două smartphone-uri.

Pentru început, A71 are un motor Snapdragon 730 SoC, iar în timp ce are o configurație a camerei quad pe spate, senzorul principal de 48MP este înlocuit cu unul de 64MP.

A71 este dotat cu un ecran ușor mai mare (6.7 „), cu o gaură in ecran un pic mai mare și are o baterie de 4.500 mAh, cu încărcare rapidă de 25W. Acest lucru îl face cu șapte grame mai greu decât A51.

La fel ca A51, A71 are și patru opțiuni de culoare, dar nu există informatii cu privire la prețul și disponibilitatea sa.