Samsung Galaxy A53 Preţ si disponibilitate, telefonul Galaxy A53 5G a fost lansat de catre Samsung si incepand de acum, il putem precomanda, mai jos vom oferi un tabel cu magazinele ce il vor avea la precomanda, apoi vom vorbim un pic despre telefon si ne vom da cu parerea asupra design-ului, specificatiilor si a disponibilitatii.

In momentul lansarii telefonului, acesta are un pret de 2.199,06 lei pe site-ul oficial Samsung, in cea mai ieftina varianta, varianta mai scumpa ce include 256 GB Stocare in loc de 128, costa 2.499,06 lei. Tabelul de mai jos va fi actualizat in asa fel in cat tu vei putea gasi cele mai bune oferte pentru telefoanele Samsung.

Samsung Galaxy A53 Preţ in Romania

Pentru a avea cel mai bun pret pentru Samsung Galaxy A53 am consultat mai multe magazine, deocamdata disponibilitatea lui Galaxy A53 este destul de mica pentru ca vorbim in primul rand de o perioada de precomanda, si putine magazine il vor oferi la precomanda. Totusi, mai jos veti afla informatii despre cel mai bun pret Samsung Galaxy A53, alaturi de eventualele cadouri si bonusuri la precomanda. Articolul va fi actualizat destul de frecvent pentru a oferi informatii relevante.

Magazine de pe care puteti cumpara Galaxy A53 la cel mai bun pret

Magazinul Samsung

Versiunea 128: 2.199,06 lei

Versiunea 256 GB: 2.499,06 lei

Oferta include si o pereche de casti Galaxy Buds Live, cadou.

Samsung Galaxy A53 Disponibilitate

Potrivit comunicatului oficial Samsung, puteti precomanda Galaxy A53, in perioada 17-01 aprilie 2022, dupa data de 01 aprilie 2022, veti putea primi telefonul, si de asemenea se va putea gasi in stoc si veti putea cumpara cu usurinta acest telefon la un pret egal cu cel din precomanda, dar este posibil sa nu mai primiti Galaxy Buds Live cadou.

Totul despre Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53 are sarcina de a prelua ștafeta de la predecesorii săi pentru a oferi o soluție convingătoare de gamă medie și pare să fie pe drumul cel bun. Deja, designul este destul de premium, inspirat de aspectul Galaxy S22, în special cu blocul foto integrat direct în corpul telefonului. În față, există un pumn centrat în partea de sus pentru a ascunde camera selfie și, bineînțeles, ecranul care ocupă cea mai mare parte din spațiu. Acesta este OLED cu o diagonală de 6,5 inchi, o definiție Full HD+ de 2.400 x 1.080 pixeli și o rată de reîmprospătare care urcă la sacrosancții 120 Hz, ca să nu mai vorbim de compatibilitatea cu HDR10+.

Samsung Galaxy A53 Preţ

Pe partea de performanță, există un nou cip intern de la Samsung, Exynos 1280, care este probabil destinat dispozitivelor de gamă medie. Este dificil să judecăm puterea reală fără un test adecvat. Acest SoC cu opt nuclee reunește două Cortex A78 pentru sarcini dificile la 2,40 GHz și șase nuclee Cortex A-55 la 2 GHz. Pentru partea grafică, se bazează pe un GPU Mali-G68.

Partea foto se anunță apoi a fi versatilă datorită a patru senzori: unul principal cu stabilizare optică de 64 de megapixeli, un unghi ultra larg de 12 megapixeli, un macro de 5 megapixeli și o adâncime de 5 megapixeli. De asemenea, este interesant de remarcat faptul că viteza de procesare a fotografiilor de noapte este de 2,1 ori mai rapidă decât în ​​versiunile anterioare și că modul portret a fost îmbunătățit, în special datorită gestionării bune a contururilor subiectului.

Galaxy A53 rulează direct pe Android 12 cu One UI 4.1 din cutie, iar marca sud-coreeană promite patru ani de actualizări majore și cinci ani de actualizări de securitate. Dar un smartphone durabil este și un smartphone care are o baterie buna, iar Samsung promite că Galaxy A53 poate dura până la 2 zile de utilizare datorită bateriei mari de 5.000 mAh. Fără încărcare wireless la orizont, ci un sistem clasic de încărcare rapidă de 25 W care, fără îndoială, va dura mai mult de o oră pentru a încărca complet smartphone-ul.