Samsung, una dintre companiile de top de pe piața smartphone-urilor, a prezentat modelul Galaxy F23 5G. Gigantul tehnologic a introdus pentru prima dată seria Galaxy F în 2020. De atunci, compania a lansat multe produse din această serie. Noul model al seriei de telefoane din segmentul mijlociu atrage atentia ca produs pret-performanta cu tehnologie 5G. Deci care sunt specificatiile tehnice ale noului model al seriei și cât costa acest telefon? Să aruncăm o privire împreună.

Specificații Galaxy F23 5G

Samsung Galaxy F23 5G este alimentat de procesorul Snapdragon 750G, care trece prin procesul de fabricație de 8 nm. Ecranul LCD Full HD Plus de 6,6 inchi al smartphone-ului cu o rezoluție de 2408 x 1080 are o rată de reîmprospătare de 120 Hz. Acest ecran este protejat de sticlă Corning Gorilla Glass 5.

Galaxy F23 5G; Are o cameră principală de 50 Megapixeli, o cameră cu unghi ultra larg de 8 Megapixeli și o cameră macro de 2 Megapixeli. Pe partea frontală a telefonului, există o cameră selfie de 13 megapixeli. Dispozitivul, care va funcționa cu interfața One UI 4.1 bazată pe Android 12, va avea o capacitate a bateriei de 5.000 mAh, susținută de încărcare rapidă de 25 W. Dar telefonul nu va fi livrat cu încărcătorul din cauza noii politici Samsung.

Produsul, care va veni cu 4/6 GB RAM și 128 GB stocare internă, are și caracteristica Sound Focus. Această caracteristică elimină zgomotul ambiental în timp ce vorbiți la telefon și vă asigură că vocea este transmisă clar celeilalte părți. Telefonul va fi pus în vânzare în India începând cu 16 martie, la ora 12:00. Când va ajunge telefonul în țara noastră este incert pentru moment.

Procesor Snapdragon 750G, 8nm

Snapdragon 750G, 8nm OS One UI 4.1 bazat pe Android 12

One UI 4.1 bazat pe Android 12 Ecran Dimensiune de 6,6 inchi, rezoluție 2408 x 1080, LCD FHD+, 120 Hz

Dimensiune de 6,6 inchi, rezoluție 2408 x 1080, LCD FHD+, 120 Hz Stocare 128 GB

128 GB Memorie 4/6 GB RAM

4/6 GB RAM camera din spate 50+8+2 Megapixeli

50+8+2 Megapixeli Camera frontala 13 Megapixeli

13 Megapixeli Baterie Baterie de 5.000 mAh, 25 W

Pret Samsung Galaxy F23 5G

Prețul telefonului, care are două opțiuni de culoare, Forest Green și Water Blue

Preturile pentru Romania nu au aparut inca dar estimativ in euro, preturile ar fi de 180 de euro in varianta cu 4 GB Ram si 190 de euro in vairanta de 6 GB Ram .