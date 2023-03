Samsung Galaxy M54 oficial: mai puternic decât Galaxy A54!

După seria Galaxy A 2023, Samsung a lansat în liniște smartphone-ul Galaxy M54. Să vedem care sunt caracteristicile cheie Samsung Galaxy M54.

Introdus după seria Galaxy A, modelul Galaxy M54 vine cu un ecran imens, cameră și baterie impresionante.

Ecran de 6,7 inchi la 120 Hz, cameră de 108 MP, procesor Exynos 1380, baterie de 6000 mAh

Galaxy M54 are un ecran Super AMOLED de 6,7 inchi, rezoluție Full HD+, care acceptă o rată de reîmprospătare de 120 Hz. Ecranul este protejat de Gorilla Glass 5 dar cadrul și spatele sunt din plastic. Telefonul are o cameră selfie de 32 MP în față. Pe spate, întâlnim o configurație de cameră constând dintr-o cameră OIS primară de 108 MP, o cameră ultra-largă de 8 MP și o cameră macro de 2 MP. Telefonul poate înregistra videoclipuri 4K 30fps atât cu camerele sale frontale, cât și din spate.

Galaxy M54 vine cu procesor Exynos 1380, 8 GB RAM 256 GB stocare și slot pentru card microSD care poate fi folosit pentru card opțional nano SIM sau card de memorie. Telefonul acceptă GPS, sub-6GHz 5G, LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, conexiuni NFC. Telefonul vine cu software-ul One UI 5.1 bazat pe Android 13, are un cititor de amprentă pe lateral, dar nu are certificare IP67 și un difuzor stereo.

Smartphone-ul Samsung Galaxy M54 va fi disponibil în variantele de culoare argintiu și bleumarin, dar informațiile despre preț nu au fost încă distribuite.

Specificatii Samsung Galaxy M54