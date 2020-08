Samsung Galaxy Note 20 și Galaxy Note 20 Ultra au fost dezvăluite oficial

Așa cum era de așteptat, Samsung a dezvăluit oficial noile sale modele Galaxy Note 20 și Galaxy Note 20 Ultra, două phablet-uri de top, prin intermediul cărora compania Sud Coreeană și-a extins gama de telefoane performante oferind un nou design, calitate îmbunătățită și multe alte beneficii.

Galaxy Note 20 și Galaxy Note 20 Ultra își mențin standardele în ceea ce privește seria foarte bine cunoscută de fani, punând la dispoziție ecrane îmbunătățite, o cameră frontală decupată în display și un look premium datorat modului în care metalul și sticla au fost combinate în modelul Ultra, și policarbonatul împreună cu metalul de pe modelul standard.

În ceea ce privește acest aspect, se pare că zvonurile au fost corecte, astfel încât vedem că Samsung a adus pe piață două noi telefoane, echipate fiecare atât cu policarbonat, cât și cu sticlă pe spate.

Ambele au la bază aceeași structură, însă prezintă anumite detalii care fac diferența atât din punct de vedere al aspectului, cât și al hardware-ului. Galaxy Note 20 are un ecran drept (de tip “flat”) și un echipament sub carcasă destul de modest, în timp ce Galaxy Note 20 Ultra oferă un afișaj curbat (cunoscut sub denumirea de “edge”), fapt ce creează un efect foarte interesant din punct de vedere al aspectului, și un hardware mult mai performant.

Care sunt specificațiile pentru Galaxy Note 20 și Galaxy Note 20 Ultra?

Galaxy Note 20

Dimensiune: 161.6 x 75.2 x 8.3 mm

Greutate: 192 grame varianta cu 4G, 194 grame cea cu 5G.

Ecran de 6.7-inch Dynamic AMOLED cu rezoluție QHD +.

Procesor Snapdragon 865+ sau Exynos 990

8 GB de RAM.

256 GB stocare internă.

Trei camere principale: una standard de 12 MP, una wide angle de 12 MP și una telephoto de 64 MP.

O cameră secundară de 10 MP DualPixel.

Baterie de 4,300 mAh cu încărcare rapidă.

Android 10.

Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.0.

Conectivitate 4G cât și 5G.

Samsung DeX.

S-Pen îmbunătățit cu o latență de 9 ms.

Cititor de amprente integrat în ecran și certificare IP68 pentru apă, praf și căzături.

Galaxy Note 20 Ultra

Dimensiune: 77.2 x 164.8 x 8.1 mm.

Greutate: 208 grame.

Ecran de 6.9-inch Dynamic AMOLED cu rezoluție WQHD +, format de 19.3: 9, 120 Hz și Infinity-O design.

Gorilla Glass generația a șaptea.

Procesor Snapdragon 865+ sau Exynos 990.

12 GB de RAM.

Stocare internă de 256GB-512GB cu UFS 3.1.

Trei camere principale: una standard de 108 MP, una wide angle de 12 MP și una telephoto de 12 MP.

O cameră secundară de 10 MP DualPixel.

Baterie de 4,500 mAh cu încărcare rapidă.

Android 10.

Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.x.

Conectivitate 5G.

Samsung DeX.

S-Pen îmbunătățit cu o latență de 9 ms.

Cititor de amprente integrat în ecran și certificare IP68 pentru apă, praf și căzături.

Galaxy Note 20 și Note 20 Ultra preț și disponibilitate

Primele unități care vor fi puse în vânzare vor ajunge pe 21 august. Cu toate acestea, ne așteptăm ca Samsung să le facă disponibile pe piață mult mai devreme.

Fără să ne lungim prea mult, iată care sunt prețurile:

Samsung Galaxy Note 20 cu 8 GB de RAM și 256 GB stocare internă: 949 euro pentru versiunea cu 4G.

pentru versiunea cu 4G. Samsung Galaxy Note 20 Ultra cu 12 GB de RAM și 256 GB stocare internă: 1,299 euro.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra cu 12 GB de RAM și 512 GB stocare internă: între 1,349 și 1,399 euro (încă neconfirmat).

Ambele modele se bucură de tehnologia fast charging. De altfel, Galaxy Note 20 va fi disponibil pe culorile: Mystic Bronze, Mystic Green, and Mystic Gray. Modelul Ultra, va fi pus și el la dispoziție în mai multe variante de culoare: Mystic Bronze, Mystic Black and Mystic White.