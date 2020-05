Potrivit ultimelor scurgeri in mediul online, Samsung Galaxy Note 20 Ultra nu va mai fi lansat de catre compania sud coreeana, informatiile au aparut prima oara intr-un tweet iar AndroidAuthority a scris despre acest lucru.

Nu stim mai multe informatii, pur si simplu, am putea sa ne asteptam doar la Samsung Note 20 si Samsung Note 20 Plus, insa nu va mai fi un telefon cu denumirea de „Ultra”, acest lucru ar putea fi din cauza coronavirusului, dar si din cauza ca seria Galaxy S nu prea a avut vanzari foarte mari.

Varianta standard Note 20 ar putea avea un ecran cu o rata de actualizare de 90 Hz iar varianta Plus de 120 Hz, aceasta tehnica a fost adoptata si de OnePlus la lansarea lui OnePlus 8, stim foarte bine ca Samsung a lansat in aceasta primavara telefoane in care trei dintre acestea au 120 Hz, acest lucru ar insemna un regres, totusi pe partea de specificatii nu avem foarte multe informatii.

Tot de la o persoana din industria display-urilor avem noi informatii despre Galaxy Note 20, Ross Young, terminalul cu numele „Plus” ar avea un ecran ceva mai mare si anume de 6,87 la rezolutia 3096 x 1444 (497PPI).

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+

— Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020