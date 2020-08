Samsung pregateste un Galaxy S20 Lite care, conform ultimelor vesti, se va numi mai degraba Galaxy S20 Fan Edition. Un smartphone care se dezvaluie din toate unghiurile, ocazia perfecta pentru a afla mai multe despre caracterisiticile sale.

Ca si Galaxy S10, Galaxy S20 se va declina in mai multe versiuni, inclusiv intr-o versiune Lite, mai ieftina. Steve H. McFly (alias OnLeaks) tocmai a publicat primele imagini cu acest nou model de la Samsung. Are un design similar cu cel al lui Galaxy S20, doar careva detalii difera. Vom descoperi in cele ce urmeaza cateva detalii din fisa tehnica.

Ecranul este complet plat si marginile par usor mai groase pe versiunea Lite. Diagonala este anuntata intre 6,4 si 6,5 inchi spre deosebire de Galaxy S20 de baza. Smartphone-ul reia perforatia centrala in partea de sus care adaposteste camera selfie. Samsung a decis sa inlocuiasca carcasa din sticla caracteristica lui S20 cu plastic. Modulul triunghiular din stanga adaposteste trei senzori foto, principalul senzor fiind de 12 mpx. Camera pentru selfie are 32 mpx. Va beneficia de un Snapdragon 865 pentru piata din China si USA si de un Exynos 990 pe piata europeana. Samsung Galaxy S20 Lite va fi echipat cu 6GB RAM si o rata de refresh de 120 Hz. Certificarea este IP68. Bateria este de 4500 mAh, Si, daca este sa ne luam dupa zvonuri, telefonul va fi lansat in luna octombrie a acestui an.