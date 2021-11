Google a lansat noua versiune a popularului sistem de operare Android de la lansarea Pixel 6. Imediat după, producătorii de smartphone-uri au început să lucreze pentru a-și actualiza produsele. Una dintre companiile în cauză, Samsung , aduce această experiență pe telefoanele sale cu One UI 4 bazat pe Android 12 .

În consecință, seria Galaxy S20, care a fost lansată la începutul anului 2020 și constă din 3 telefoane, va fi inclusă în curând în programul beta de actualizare. Iată detaliile…

Când va fi lansat One UI 4 pentru seria Galaxy S20?

Unul dintre moderatorii oficiali ai Samsung Members Forum a anunțat că compania va deschide în curând programul One UI 4 beta pentru Galaxy S20, S20 Plus și S20 Ultra, cu sistem de operare Android 12. El a mai anunțat în postarea partajată că UI 3.1, care are versiunea de software care se termină cu EUI4, va fi ultima actualizare software cu Android 11 pe aceste dispozitive .

S-a declarat clar că programul One UI 4 beta, care va adăuga software-ul Android 12 la seria S20 după seria Galaxy S21, va fi deschis pentru serie înainte de sfârșitul lunii noiembrie 2021. Faptul că nu va fi disponibil pe toate piețele în primul rând îi poate supăra pe cei care se așteaptă la el. Se crede că programul va fi deschis în primul rând în SUA, Anglia , China , Germania , India și Coreea de Sud .

Actualizarea One UI 4 a programului Android 12 beta va oferi utilizatorilor, aplicații stoc îmbunătățite și mai multe widget-uri pentru ecranul de blocare. Pe lângă toate acestea, widget-urile vor avea un design nou, precum și un comutator special de setări rapide pentru a opri accesul la camera și la microfon, iar securitatea și confidențialitatea îmbunătățite vor fi adăugate.

Telefoane care vor primi One IU 4 bazat pe Android 12

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Deci ce parere aveti despre acest subiect? Dispozitivul dvs. se numără printre telefoanele care vor primi actualizarea? Ne puteți împărtăși opiniile dvs. în secțiunea de comentarii.