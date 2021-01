În timp ce foarte multe persoane aștepată lansarea noului Samsung Galaxy S21, Galaxy S20 Ultra se bucură de timpul rămas ca fiind în acest moment cel mai high-end smartphone de la Samsung. Chiar dacă va trebui să predea în curând ștafeta, nu înseamnă că nu va mai fi o alegere potrivită, ba dimpotrivă este una dintre cele mai bune, așa cum am discutat în topul celor mai bune telefoane de la Samsung, iar o reducere nu-l face decât să fie o opțiune demnă de luat în considerare, mai ales că acum s-a ieftinit neașteptat de mult. În momentul lansării, acesta a venit pe piață contra sumei de 6500 lei, însă, acum costă 4900 lei.

După cum probabil știți, Samsung are o prezentare programată la CES 2021 în care va dezvălui noile sale flagship-uri ale acestui an. Deci, aceasta este ocazia perfectă de a cumpăra cele mai bune telefoane Samsung, precum Galaxy S20 Ultra, care beneficiază de o reducere de 1500 de lei față de prețul său inițial.

Pe scurt

Samsung Galaxy S20 Ultra are:

un ecran imens de 6,9 inch

o cameră versatilă și puternică

o putere de invidiat datorită procesorului Exynos 990 și memorie RAM de 12GB

În loc de 6500 de lei (prețul la care a fost lansat), Samsung Galaxy S20 Ultra (compatibil cu 5G) este acum disponibil pentru a fi cumpărat la un preț de 4999 lei pe eMAG (vezi oferta) și la 4799 lei pe Quickmobile (vezi oferta).

Alte detalii despre Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra este cel mai ambițios model al gigantului coreean din 2020. În primul rând, are unul dintre cele mai bune ecrane de pe piață, care este echipat cu AMOLED dinamic și are o dimensiune de 6,9 inch, afișând conțnut la o rezoluție QHD și cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz. Fluiditatea este exemplară, culorile sunt transcrise fidel, iar unghiurile de vizualizare sunt excelente. Nu lipsește nimic. Chiar și senzorul de amprentă de sub ecran este uimitor de receptiv.

Pe spatele telefonului exista un modul fotografic echipat cu 4 senzori, inclusiv unul de 108 megapixeli. Iar din acest punct de vedere, putem zice că Samsung oferă cele mai bune telefoane care fac poze cu o calitate impresionantă, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Nu doar că fotografiile sunt de necomentat, ci și videoclipurile care ajung la 4K cu 60 fps, iar modul slow motion este de lăudat fiindcă reușește să captureze 240 de cadre pe secundă.

În interiorul acestei fiare, găsim puternicul Exynos 990 susținut de 12GB de RAM. Această configurație îndeplinește toate nevoile astfel încât nu vor fi probleme când sunt rulate aplicații solicitante. Astfel, experiența utilizatorului este, evident, perfect fluidă și mai ales foarte plăcută în fiecare zi, prin intermediul interfaței One UI.

Având în vedere dimensiunea smartphone-ului, Samsung a considerat de cuviință să introducă o baterie mare de 5.000 mAh pentru a putea face față tuturor situațiilor la care este supus. De altfel, este compatibil chiar și cu încărcarea wireless.

Spre final, nu putem zice decât că acesta este momentul momentul oportun pentru a cumpăra unul dintre cele mai bune telefoane Samsung la un preț foarte bun, care cu siguranță este de neregretat.