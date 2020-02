Samsung Galaxy S20: Pret, Oferte, specificatii, si alte informatii

Samsung Galaxy S20, ce pret are, ce oferte vom avea, specificatii si alte informatii, despre aceste lucruri vom vorbi in acest articol. Speram ca acest articol sa fie unul orientativ pentru toata lumea, indiferent ca doriti sa cumparati sau doar sa va informati cu privire la acest articol.

O data cu lansarea lui S20 in Romania, vom incerca pe cat posibil sa oferim si un review, zilele acestea vom incerca sa primim o oportunitate sa facem acest lucru.

Oferte: Deocamdanta telefoanele nu sunt in magazine, actualizam aceasta parte atunci cand va fi necesar.

Samsung Galaxy S20 Informatii: Tot ce trebuie sa stii

Pe scurt din acest articol, va voi prezenta din prima, in cazul in care nu doriti sa cititi acest articol pana la capat. S20 telefonul va fi lansat pe data de 11 februarie, si nu, nu se va numi S11 ceea ce ar fi parut destul de probabil pentru ca coincide cu ziua de 11 februarie. Telefonul se va numi S20, lucru ce sarbatoreste 20 de ani de Samsung pe piata telefoanelor si anul 2020, posibil ca anul viitor sa avem S21 si nu S11/12.

Cand vine vorba de preturi, asteptam o crestere spectaculoasa, cel mai ieftin produs, fiind 799 lire sterline, cel mai scump de 1149 lire, mai jos vom avea si o comparatie intre aceste telefone, in total sunt 5 modele.

Design-ul telefonului nu mai este de mult o enigma, stim foarte bine cum va arata aragazul, pardon, terminalul celor de la Samsung, si zic aragaz din cauza camerei care din punctul meu de vedere putea fi mai bine optimizata din punct de vedere al design-ului. Nu am pus inca mana pe telefon sa comentez mai multe, insa dupa cum v-am zis o vom face cu siguranta, per total ca prima impresie, pentru mine camera din spate reprezinta un aragaz.

Specificatii? Telefoanele vor fi dotate cu specificatii puternice, incepand de la primul telefon pana la ultimul vom avea un hardware cat mai puternic, despre asta vom explica pe larg mai jos. Sa incepem!

Galaxy S20 Pret

Deja au aparut informatiile despre viitoarele preturi ale telefoanelor de la Samsung ce sunt lansate in februarie 2020, mai exact pe 11, dupa cum deja am vorbit si probabil stiti.

Preturile prezentate de mine mai jos, desigur nu sunt inca oficiale, insa vom reveni cu actualizari atunci cand vor aparea.

Galaxy S20 (Pret 4G) – 799 lire sterline

– 799 lire sterline Galaxy S20 (Pret 5G) – 874 lire sterline

– 874 lire sterline Galaxy S20 Pret (Plus 4G) – 999 lire sterline

999 lire sterline Galaxy S20 Pret (Plus 5G) – 1074 lire sterline

– 1074 lire sterline Galaxy S20 Pret (Ultra 5G) – 1149 lire sterline

Acestea sunt ultimele preturi aflate pentru Samsung Galaxy S20 la lansare, cu siguranta nu trebuie sa va panicati, preturile vor scadea iar cu un abonament foarte bun de la o companie de telecomunicatii din Romania, veti putea avea un pret foarte bun.

Nota* Incercati sa nu ajungeti sa puneti pana pe fake-uri care au preturi mai mici, investitia nu se va merita, de multe ori puteti fi chiar inselati cu un fake vandut ca fiind original, la un pret super promotional. Aveti grija, cel putin in primele luni nu vor fi preturi mici la aceste telefoane.

Galaxy S20 Oferte

In curand vor incepe sa curga ofertele cu S20, vom avea de ales intre a lua telefoanele aceste la liber, adica sa platim integral pentru ele si sa le folosim in orice retea dorim, sau sa achzitionam aceste telefoane in regim de abonament lunar, in rate. Telefonul va fi disponibil la liber pe magzine precum eMAG, Altex, PCGarage, EvoMag, Cel.ro, Flanco si asa mai departe.

Telefoanele vor putea fi achizitionate cu un abonament la operatorii de telecomunicatii precum Digi cu abonamentele Digi mobil, care sunt foarte bune, la Orange, Vodafone dar si la Telekom, compania ce sta sa cada, probabil vom vedea asta chiar in 2020, deci aveti grija.

Galaxy S20 Specificatii

Mai jos veti avea un tabel cu specificatiile telefoanelor, Galaxy S20 Specificatii modeul Standard, S20+, si Ultra, primele doua terminale vor avea si optiuni pentru 5G, inafara de aceasta specificatie totul va ramane ca mai jos.

Categorie Galaxy S20 Specificatii Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Sistem de operare Android 10

One UI 2.0 Android 10

One UI 2.0 Android 10

One UI 2.0 Display 6.2-inch

Dynamic AMOLED

120Hz

3200 x 1440

20.9 aspect ratio 6.7-inch

Dynamic AMOLED

120Hz

3200 x 1440

20:9 aspect ratio 6.9-inch

Dynamic AMOLED

120Hz

3200 x 1440

20.9 aspect ratio Procesor Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Memorie RAM 12GB 12GB 12GB

16GB Spatiu de stocare 128GB 128GB 128GB

512GB Marire stocare Pana la 1TB Pana la 1TB Pana la 1TB Camera 1 12MP Principala 12MP Principala 108MP Principala Camera 2 64MP telephoto

3x optical 64MP telephoto

3x optical 48MP telephoto

10x optical Camera 3 12MP ultra-wide 12MP ultra-wide 12MP ultra-wide Camera 4 – Time-of-flight sensor Time-of-flight sensor Camera frontala 10MP 10MP 40MP Baterie 4,000 mAh

încărcare 25W 4,500 mAh

încărcare 25W 5,000 mAh

încărcare 45W Rezistenta la apa IP68 IP68 IP68

Acestea sunt Galaxy S20 Specificatii principale despre urmatoarele telefoane Samsung, articolul va fi actualizat, in cazul in care vor aparea altele noi, sau va trebui sa adaugam ceva relevant.

Momentan, știm cel mai mult despre cel mai înalt nivel Galaxy S20 Ultra. Unele aspecte importante pentru telefonul respectiv ar trebui să includă până la 16 GB RAM, 512 GB de stocare, camera primară de 108MP și o baterie masivă de 5.000 mAh. De asemenea, ne așteptăm la o mulțime de funcții noi ale camerei, inclusiv un nou mod „Smart selfie” și „Single photo” care va capta automat câteva unghiuri diferite ale unei fotografii în succesiune rapidă. Din păcate, se zvoneste și că Samsung scapă de funcția sa cu dual aperture începând cu S20. Pentru a compensa asta, o caracteristică „Super ISO” isi va face aparitia.

Se spune că S20 + are o baterie ceva mai mică de 4.500 mAh cu 12 GB RAM și s-a confirmat, de asemenea, că telefonul are un senzor ultrasonic de amprentă. Ceva ce nu veți găsi, însă, este un jack pentru căști de 3,5 mm.

Samsung Galaxy S20 informatii Design

Cu o săptămână până când Galaxy S20 este oficial, Samsung pur și simplu nu se poate abtine. Gigantul electronic a postat în mod greșit un articol pentru viitorul Galaxy S20 în propriul magazin web, punând telefonul și designul acestuia pe ecran înainte de a fi trebuit.

Lista este pentru acoperirea cu huse pentru Galaxy S20, care are o parte din spate care se aprinde cu LED-uri. Acest tip de carcasă nu este noua pentru telefoanele Samsung, dar este de remarcat faptul că confirmă designul frontal și posterior al telefonului. Nu că nu am crezut aceste scurgeri, ci doar ne place să vedem imagini oficiale.

Întrucât acesta este Galaxy S20, putem vedea camera frontală unică, centrată, cu fațetă minimă în jur. În partea din spate, bine, acolo este locul unde obținem caracteristicile definitorii pentru fiecare dintre telefoane S20. Acest model Galaxy S20 va asigura o configurație triplă a camerei spate cu bliț, în timp ce celelalte ar trebui să aibă o cameră suplimentară (ToF în S20 Plus, ToF + 100x Space Zoom in Ultra).

Aceste imagini confirmă, de asemenea, configurarea butonului, cu volum și power pe partea dreaptă. RIP pentru totdeauna, butonul Bixby.

Concluzie S20?

Ei bine nu prea avem ce comenta inafara de pretul pe care il vom avea ceva mai marisor anul acesta in comparatie cu S10 de anul trecut, totusi suntem obisnuiti cu aceste cresteri ale preturilor, si nu prea avem ce comenta, toate companiile fac la fel, speram ca totusi sa se merite, telefonul sa nu explodeze din senin sau sa sughite atunci cand nu trebuie. Pana la urma este un telefon pe care vei da o mana buna de bani, daca se merita sau nu este parerea fiecaruia, din punctul meu de vedere, daca aveti S10, puteti ramane inca la acest telefon.

In acest articol veti avea Galaxy S20 informatii, despre pret, specificatii si oferte. De asemenea cateva alte discutii, vom actualiza frecvent articolul.