Samsung Galaxy S21 FE, pe care mulți utilizatori l-au așteptat, a fost în sfârșit lansat oficial. Suntem aici cu specificațiile Samsung Galaxy S21 FE .

Samsung a lansat modelul accesibil din seria precedentă, cu câteva „zile” înainte de lansarea familiei Galaxy S22.

ADVERTISEMENT

Specificații Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE este alimentat de procesorul Exynos 2100 produs de Samsung. Procesorul cu 8 nuclee fabricat cu tehnologia 5nm 1 2,9 GHz care rulează la viteze Arm Cortex X1, 3 de 2,8 GHz a lui Cortex-A78 și 4 frecvență de 2,0 GHz cu Cortex A55 care este situat în nucleu. Se mai spune că acest procesor este cu 30 la sută mai rapid în multi-core în comparație cu Exynos 990.

ADVERTISEMENT

Dispozitivul, care vine cu un panou FullHD Plus de 6,4 inchi, are tehnologie de protecție a ochilor bazată pe inteligență artificială, care oferă controlul luminii albastre. Având o rată de reîmprospătare de 120 Hz, Samsung Galaxy S21 FE oferă o rată tactilă de 240 Hz, astfel încât utilizatorii să poată acționa mai rapid în modul de joc. Noul model are 6 GB RAM/128 GB stocare, 8 GB RAM/128 GB stocare și opțiuni de stocare 8 GB RAM/256 GB.

Modelul, care are o configuratie de camere triple, are o cameră principală de 12 Megapixeli f/1.8 cu suport OIS, o cameră cu unghi ultra larg de 12 Megapixeli f/2.2 și o cameră telefoto de 8 Megapixeli f/2.4 cu zoom 30x . Pe camera frontală, este de preferat obiectivul de 32 Megapixeli f/2.2. Introdus cu

Android 12 One UI 4.0, modelul are o baterie de 4.500 mAh cu încărcare rapidă cu fir de 25 W și tehnologie de încărcare fără fir de 15 W. Dispozitivul dispune și de tehnologii precum Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC și cititor optic de amprentă.

Specificații tehnice Samsung Galaxy S21 FE