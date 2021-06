Samsung Galaxy S21 FE: pret, data lansarii, specificatii, totul despre S21 FE – Mulțumit de performanțele Galaxy S20 FE anul trecut, Samsung o face din nou cu un Galaxy S21 FE, al cărui anunț nu ar trebui să întârzie. Design, specificatii și chiar preț, o mulțime de informații au fost deja scurse despre acest telefon.

La fel ca anul trecut, Samsung pregătește o versiune Fan Edition a celui mai recent Galaxy S. Galaxy S21 FE va fi o propunere foarte interesantă, deoarece dacă face unele concesii, are și specificații tehnice care sunt uneori superioare predecesorului său, iar acest lucru pentru un preț mai accesibil.

Data de lansare Galaxy S21 FE

Anul acesta, Samsung nu intenționează să lanseze Galaxy Note, gama este suspendată pentru a face loc celorlalte produse de ultimă generație ale mărcii: Galaxy S21 Ultra, compatibil cu stiloul S-Pen, precum și cele două modele de telefonae cu ecran pliabil, Galaxy Z Fold 3 și Z Flip 3. Dar producătorul sud-coreean va ține în continuare tradiționala sa de conferință Unpacked în august, în timpul căreia ar trebui anunțate oficial Galaxy S21 FE, Z Fold și Z Flip 3.

Dar Samsung întâmpină dificultăți în furnizarea componentelor, în special a cipurilor și a bateriilor. Industria este afectată de lipsuri semnificative care fac dificilă producția de dispozitive electronice, iar piața mobilă nu este scutită, nici măcar pentru numărul 1 în vânzări din sector. Mass-media din din Coreea de Sud a menționat chiar o suspendare a producției Galaxy S21 FE până când stocurile de componente nu se vor umple din nou. Acest lucru ar putea întârzia comercializarea produsului cu una sau două luni, în funcție de sursă. Pe de altă parte, rămâne probabil ca anunțul său să nu fie mutat.

Ce pret va avea Galaxy S21 FE?

Potrivit informațiilor din media sud-coreeană Herald Corp, Samsung a decis să reducă prețul lui Galaxy S21 FE în comparație cu cel al S20 FE. Acesta va fi comercializat la un preț cuprins între 700.000 woni și 800.000 woni pe piața sa, adică între 518 și 592 de euro. Ca memento, S20 Fan Edition a fost vândut de la 899.800 de woni, echivalentul a 666 de euro. Nu este încă sigur că această reducere de preț se aplică Europei, dar există speranță, mai ales că s-a constatat că Samsung a scăzut prețul lui Galaxy S21, S21 + și S21 Ultra la noi comparativ cu generația anterioară. S20 FE a venit în două variante, una 4G și cealaltă 5G. De data aceasta ar trebui să existe doar un model compatibil 5G,

Design

În mod surprinzător, Galaxy S21 Fan Edition seamănă foarte mult cu clasicul Galaxy S21 lansat cu șase luni mai devreme. Dacă Samsung nu a lansat încă imagini oficiale, recunoscutul leaker Evan Blass este responsabil pentru publicarea randărilor 3D ale dispozitivului, care ne permit să apreciem designul acestuia.

Pe partea din față, ecranul este înconjurat de margini subțiri și ascunde un cititor de amprente sub ecran. Camera frontală este încă integrată într-un pumn central, Samsung rezervând pentru moment tehnologia senzorului foto sub panou pentru Z Fold 3. În spate, există un bloc foto similar cu cel al lui S21 cu trei module proeminente aliniate la verticală vom avea si LED-ul Flash de lângă el.

Se așteaptă ca smartphone-ul să fie certificat rezistent la apă și praf la IP68 și nu va avea un port jack de 3,5 mm pentru conectarea căștilor cu fir.

Galaxy S21 FE ar fi disponibil în cinci culori : alb, negru, gri, violet și verde kaki. Va folosi aceleași materiale ca pe Galaxy S21, și anume un corp din aluminiu și un plastic, pe spate, pentru a menține costurile mai mici. Potrivit OnLeaks, cu dimensiuni de 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, acesta va fi puțin mai înalt și mai lat decât Galaxy S21, pentru aceeași grosime.

Ecran

Smartphone-ul va fi mai impunător, deoarece integrează un ecran mai mare de 6,4 inci , față de 6,2 inci pe S21. Tehnologia dinamică AMOLED 2X cu compatibilitate HDR10 + și certificarea TUV Rheinland anti lumina albastră ar trebui să revină. Definiția ar trebui să rămână blocată la 2400 x 1080p, prin urmare o ușoară pierdere a densității pixelilor, deoarece panoul este mai mare. Ecranul acceptă o rată de reîmprospătare de 120 Hz gestionată dinamic după cum este necesar și este protejat de Corning Gorilla Glass Victus. Desigur, funcția Always-on este acceptată pentru afișarea continuă a timpului, a notificărilor sau a nivelului bateriei pe ecran.

Performanta si memorie

Samsung Galaxy S21 FE este alimentat de un Snapdragon 888 SoC gravat în 5nm pe toate piețele, în timp ce Galaxy S21 livrează același cip în China și Statele Unite, si in Coreea de Sud, in Europa avem Exynos 2100. SoC-ul high-end de la Qualcomm asigură performanțe excelente, precum și compatibilitate 5G.

Două configurații ale smartphone-ului ar fi oferite: una cu 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare și alta oferind 8 GB RAM și 256 GB memorie internă.

Autonomie, baterie si reincarcare

Galaxy S21 Fan Edition ar trebui să se bazeze pe o baterie de 4.500 mAh pentru a asigura o durată bună de viață a bateriei. O capacitate mai mare de 500 mAh decât cea a lui S21, printre altele, va adauga cativa milimetrii suplimentari lui S21 FE în partea superioară și în lățime. Se așteaptă ca dispozitivul să accepte încărcarea fără fir de 25 W și să ofere funcția de încărcare fără fir cu inducție, precum și încărcarea fără fir inversă.

Camera

Samsung se bazează din nou pe un senzor foto triplu pe acest model. Se așteaptă ca modulul principal să fie identic cu cel al lui Galaxy S21: 12 MP, f / 1,8, 26 mm, stabilizare optică a imaginii (OIS) și focalizare automată cu detecție de fază. Unghiul ultra-larg ar trebui să afișeze specificații de 12 MP și diafragmă f / 2.2, în timp ce teleobiectivul este locul în care se așteaptă cele mai multe schimbări. Acest lucru rămâne de confirmat, dar ne-am ocupa de un obiectiv de 8 MP și f / 2.4, față de 64 MP și f / 2.0 pentru Galaxy S21.

Camera frontală pentru selfie-uri ar fi diferită, mergând de la 10 MP pe S21 la 32 MP pe S21 FE, totuși cu o deschidere de f.2.2.

Pentru video, Galaxy S21 este capabil să filmeze în 8K, nu știm încă dacă acesta va fi și cazul Galaxy S21 FE.

Va fi compatibil cu S-Pen?

Stiloul S-Pen și-a pus amprenta pe Galaxy S21 Ultra și ar trebui, de asemenea, să fie susținut de smartphone-urile cu ecran pliabil care sunt Z Fold 3 și Z Flip 3. Și pentru a umple golul lăsat de gama Note, Samsung ar putea oferi, de asemenea, Suport S-Pen pe Galaxy S21 FE nu ar fi inclus și smartphone-ul nu ar oferi o carcasă pentru a-l stoca, dar ar putea fi posibil să cumpărați stiloul separat și să îl utilizați cu S21 FE. În caz afirmativ, ar trebui comercializată și o husă de protecție cu depozitare stilou.

S-Pen este foarte util pentru anumite sarcini de productivitate, în special, vă permite să desenați și să scrieți cu mână pe ecranul smartphone-ului. O funcție pentru conversia textului scris de mână în text de pe computer este chiar disponibilă. Stiloul a devenit un accesoriu complet, care vă permite să controlați dispozitivul de la distanță (redarea de videoclipuri sau muzică, realizarea unei fotografii, trecerea de diapozitive sau fotografii în timpul unei prezentări).

Software

Samsung va lansa în curând noua versiune a interfeței interne, One UI 3.5, bazată pe Android 11. Acest lucru ar echipa nativ Galaxy S21 FE, precum și Z Fold 3 și Z Flip 3 și ar să fie implementat pe câteva modele recente de ultimă generație ale mărcii, în așteptarea One UI 4.0 și actualizarea la Android 12. One UI 3.5 este o actualizare minoră care nu va revoluționa interfața suprapunerii Samsung, dar va aduce unele îmbunătățiri aici și acolo la One UI 3.1, cum ar fi noile caracteristici ale camerei și îmbunătățirea performanței și stabilității sistemului.