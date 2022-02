Precomandă Samsung Galaxy S22, S22+ și S22 Ultra: de unde să le cumperi la cel mai bun preț?

Precomandă Samsung Galaxy S22. Samsung Galaxy S22, S22+ și S22 Ultra sunt disponibile pentru precomandă! Smartphone-urile Samsung din 2022 sunt foarte apropiate de predecesorii lor. Daca te gandesti sa achizitionezi unul dintre cele trei dispozitive, aici iti oferim cele mai bune oferte ale momentului pentru a afla de unde sa cumperi un Galaxy S22 la cel mai bun pret.

Dezvăluit la evenimentul Unpacked, Samsung Galaxy S22 este cel mai accesibil dintre cele trei smartphone-uri. Este într-adevăr oferit la prețul de pornire de 4199 lei în varianta sa 8 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Pentru a obține varianta cu 8 GB RAM și 256 GB memorie internă, trebuie să plătești 4449 lei, sau 200 de lei în plus. Precomenzile sunt deschise în perioada 9 februarie – 10 martie pentru disponibilitate pe 11 martie. Să recapitulăm:

Galaxy S22 (8 GB RAM/128 GB stocare): 4199 lei

Galaxy S22 (8 GB RAM/256 GB stocare): 4449 lei

În ceea ce privește fișa sa tehnică, Galaxy S22 are un ecran de 6.1 inch cu definiție FHD + 2400 x 1080 pixeli cu o rată de reîmprospătare variabilă de până la 120 Hz. În rest, găsim Soc Exynos 2200, gravat în 4 nm suportat de 8 GB memorie RAM. La fel ca S21 de anul trecut, smartphone-ul este și compatibil 5G și oferă două capacități de stocare: 128 sau 256 GB.

Autonomia sa este încredințată unei baterii cu o capacitate de 3.700 mAh compatibilă cu încărcare rapidă de 25 W. Pentru fotografie, avem un unghi larg de 50 megapixeli, un unghi ultra larg de 12 megapixeli și un teleobiectiv de 10 megapixeli (12 12 și 64 pe S21). S22 Ultra preia modulul S21 Ultra (cu senzorul său principal de 108 megapixeli), dar de data aceasta oferă două zoom-uri optice: X3 și X10. În sfârșit, tot în joc, un cititor de amprente cu ultrasunete, un difuzor dublu AKG și certificare pentru impermeabilizare.

Precomandă Samsung Galaxy S22+ la cel mai bun pret

Acum să trecem la Samsung Galaxy S22+. Din punct de vedere al prețului, acest model este oferit cu 1000 de lei mai scump decât versiunea standard. Este astfel disponibil la un preț de 5199 lei în varianta sa cu 8 GB de RAM și 128 GB de stocare internă. Ca și în cazul lui Galaxy S22, trebuie să adăugați 200 de lei la factură pentru a vă echipa cu modelul care are 256 GB de stocare internă. Precomenzile sunt deschise în perioada 9 februarie – 10 martie pentru disponibilitate pe 11 martie . Să recapitulăm:

Galaxy S22+ (8 GB RAM/128 GB stocare): 5199 lei

Galaxy S22+ (8 GB RAM/256 GB stocare): 5499 lei

Galaxy S22+ vine cu aproape aceiasi configuratie fata de S22 normal. Singura diferență constă în dimensiunea ecranului (6,1 inci și 6,6 inci), precum și în nivelul bateriei (3700 mAh și 4000 mAh). S22+ beneficiază și de încărcarea rapidă de 45 de wați, față de 25 de wați pentru clasicul S22. În rest, cele două smartphone-uri sunt identice în așa măsură încât este dificil să le diferențiezi vizual.

De unde sa cumperi Galaxy S22 Ultra la cel mai bun pret?

Încheiem cu cel mai high-end model, Galaxy S22 Ultra, care se evidențiază clar față de celelalte două modele. Terminalul este oferit în trei variante cu 8 sau 12 GB RAM și 256 sau 512 GB memorie internă. Amintiți-vă că Galaxy S22s nu au slot microSD și că acest element important trebuie deci luat în considerare înainte de cumpărare. Precomenzile sunt deschise în perioada 9 februarie – 24 februarie pentru disponibilitate pe 25 februarie . Să recapitulăm:

Galaxy S22 Ultra (8 GB RAM/256 GB stocare): 6199 lei

Galaxy S22 Ultra (12 GB RAM/256 GB stocare): 6699 lei

Galaxy S22 Ultra (12 GB RAM/512 GB stocare): 7199 lei

Cu stylus-ul integrat în carcasă, Galaxy S22 Ultra ia o direcție interesantă și preia mostenirea din gama Note. În ceea ce privește ecranul său, acesta din urmă este mult mai mare decât cel al lui S22 și S22+ cu o diagonală de 6,8 inci cu o definiție superioară WQHD+ de 3200 x 1440 pixeli și o rată de reîmprospătare variabilă de 120 Hz.

Pentru partea foto, găsim un senzor cu unghi larg de 108 MP f/1.8, un unghi ultra larg f/2.2 de 12 MP, un Teleobiectiv Zoom optic X10 f/4.2 de 10 MP, un Zoom optic X3 f/2.4 de la 10 MP. , u Autofocus laser, precum și un senzor selfie de 40MP. În cele din urmă, pentru partea software, avem pe toate modelele S22 Android 12 cu suprapunerea One UI 4.1 de la Samsung și toate smartphone-urile sunt compatibile cu rețeaua 5G încă de la început .

DE LA CE OPERATOR SUNT DISPONIBILE SAMSUNG GALAXY S22, S22+ ȘI S22 ULTRA?

Operatorii din Romania de telefonie mobilă vând și Samsung Galaxy S22. Deocamdata produsele din gama Galaxy S22 au fost confirmate la Orange, Digi si Vodafone.

Orange

In momentul de fata gasim gama S22 si S22 la Orange, la preturi incepand de la 165,60 Lei / luna cu abonamentul Smart Plus 25 pentru S22+, pentru S22 normal, putem da Galaxy 160,58 Lei / luna pentru abonamentul Fun 12 iar pentru cel mai bun telefon al seriei, exclusiv online avem oferta 250,91 Lei / luna cu abonamentul Fun 12, mai multe detalii in acest link.

Cadou la precomanda pentru Galaxy S22

Pentru precomanda pentru noul Galaxy S22, puteți beneficia de un bonus care vă dă dreptul la o pereche gratuită de Galaxy Buds Pro. Data de valabilitate a ofertelor este diferita in functie de modele. Iată-le mai jos:

Galaxy S22 și S22+ în perioada 9 februarie – 10 martie 2022 : Galaxy Buds Pro, card cadou 100 lei, -100 lei folosind codul „s22” – eMAG.ro

Galaxy S22 Ultra din 9 până în 24 februarie 2022 : Galaxy Buds Pro, card cadou 100 lei, -300 lei folosind codul „s22ultra” – eMAG.ro

Oferta este valabilă la eMAG, pe celelalte magazine din Romania, vom avea preturile oferite in tabelul de la inceputul articolului.

Care sunt diferentele dintre Galaxy S22, S22+ si S22 Ultra?

Pentru a vă face o idee despre diferențele dintre Samsung Galaxy S22, S22+ și S22 Ultra de la Samsung, vă oferim un tabel de comparație a fișelor tehnice. Puteți vizualiza astfel rapid caracteristicile fiecărui smartphone și puteți face alegerea mai ușor.

Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Ecran AMOLED 6.1″

FHD+

LTPO 10-120Hz

2400 x 1080 pixeli AMOLED 6.6″

FHD+

LTPO 10-120 Hz

2400 x 1080 pixeli AMOLED 6.8″

WQHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

3200 x 1440 pixeli

1750 nits Procesoare Exynos 2200, 4nm

Wi-Fi 6 Exynos 2200, 4nm

Wi-Fi 6E Exynos 2200, 4nm

Wi-Fi 6E OS Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1 RAM 8 GB 8 GB 8 / 12 GB Stocare 128/256 GB 128/256 GB 128/256/512 GB microSD Nu Nu Nu Camera principala 50 MP unghi larg f/2.2

12 MP unghi ultra larg f/2.2

10 MP teleobiectiv Zoom optic 3X f/2.4 50 MP unghi larg f/2.2

12 MP unghi ultra larg f/2.2

10 MP teleobiectiv Zoom optic 3X f/2.4 108 MP cu unghi larg f/1,8

12 MP cu unghi ultra larg f/2,2

10 MP Teleobiectiv Zoom optic 10X f/4,9

10 MP Zoom optic 3X f/2,4

Focalizare automată laser Camera selfie 10MP (f/2.2) 10MP (f/2.2) 40MP (f/2.2) Baterie 3700 mAh

Încărcare cu fir 25W

Wireless 15W 4000 mAh

Încărcare cu fir 45W

Wireless 15W 5000 mAh

Încărcare cu fir 45W

Wireless 15W 5G da da da Amprenta Scaner de amprente cu ultrasunete sub ecran Scaner de amprente cu ultrasunete sub ecran Scaner de amprente cu ultrasunete sub ecran Rezistenta la apa IP68 IP68 IP68 Specificatii Galaxy S22s

Pentru a incheia acest articol, va rugam sa ne oferiti si parerea dumneavoastra cu privire la pretul lui S22, de pe ce magazine ati cumparat voi acest telefon, si cat ati dat? Sau de unde intentionati sa il cumparati si cat veti da pe la liber sau la precomanda Galaxy S22.