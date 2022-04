Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie: De ce sa-ti achizitionezi acest telefon?

Putem spune ca Galaxy S22 Ultra este demonstratia clara a faptului ca Samsung stie ce isi doresc utilizatorii de smartphone-uri. Acest nou model de smartphone seamana izbitor, din mai multe puncte de vedere, cu Galaxy Note, dar vine la pachet cu o multime de alte upgrade-uri care transforma utilizarea telefonului Galaxy S22 Ultra intr-o adevarata experienta. Ultimul model oferit de Samsung vine si cu un S Pen incorporat, iar acesta ofera mult mai mult decat ne-am fi asteptat, iar asta este dovada clara a faptului ca Samsung incearca sa fie in fruntea listei cu cele mai bune telefoane de pe piata.

M-am bucurat in aceste zile de acest telefon care m-a impresionat din multe puncte de vedere. Despre multe dintre punctele tari ale acestui telefon o sa discut si in urmatoarele randuri. Este un telefon de care trebuie sa va bucurati macar pentru cateva zile si devine o alegere potrivita pentru utilizatorii de smartphone-uri care sunt mai pretentiosi si isi doresc mai multe lucruri de la un telefon.

Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie

Pentru inceput, S Pen-ul este mai receptiv, deoarece Samsung l-a facut cu 70% mai rapid si cu o latenta mai mica. Ecranul este, de asemenea, mai luminos si mai colorat decat orice alt telefon pe care l-am testat pana in acest moment si cu o incarcare mult mai rapida.

Samsung Galaxy S22 Ultra Setari ecran

Cele mai mari upgrade-uri ale lui Galaxy S22 Ultra privesc camerele foto ale telefonului deoarece Samsung isi propune de fiecare data sa depaseasca ultimele modele de smartphone-uri de pe piata. In acest caz, iPhone 13 Pro Max si Google Pixel 6 Pro. Camerele lui Galaxy S22 Ultra includ un senzor principal mare pentru fotografii mai bune in conditii de lumina scazuta, un mod portret imbunatatit si un obiectiv Super Clear.

Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie: Specificații

Ecran principal: 6.8in QHD+ Dynamic Amoled 2X (500 ppi) 120Hz;

Sistem de operare: One UI 4.1 bazat pe Android 12;

Greutate: 228 g;

Camera: Camera cvadrupla din spate: 108 MP latime, 12 MP ultra-wide, 10 MP 3x si 10x teleobiectiv; 40 MP cu fata in fata;

Procesor: Samsung Exynos 2200 (UE) sau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SUA);

RAM: 8 sau 12 GB RAM;

Stocare: 128, 256, 512 GB sau 1 TB;

Conectivitate: 5G, USB-C, wifi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, UWB si GNSS;

Rezistenta la apa: IP68 (1,5 m timp de 30 de minute);

Dimensiuni: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm;

Spre deosebire de ultimul model Galaxy oferit de Samsung, Galaxy S22 Ultra se deosebeste printr-o lista lunga de avantaje de care urmeaza sa se bucure viitorii utilizatori:

Telefonul vine cu cel mai bun afisaj de pana acum: panoul AMOLED al lui Galaxy S22 Ultra nu este doar mai luminos decat concurenta, facandu-l ideal pentru vizionare in aer liber, ci ofera o saturatie mai buna a culorilor.

S Pen-ul este mult mai bun decat anteriorul: prin reducerea latentei cu 70%, scrierea si desenul pe Galaxy S22 Ultra se simt la fel de netede ca stiloul si hartia. S Pen-ul poate fi depozitat cu usurinta in incorporat in telefon.

Fotografii mai reusite (mai ales in conditii de lumina slaba): Datorita unui senzor principal mare, Samsung Galaxy S22 Ultra ofera imagini mai luminoase decat S21 Ultra, iar modul de noapte functioneaza chiar mai bine decat iPhone 13 Pro Max in anumite conditii.

Suport pentru o perioada mai lunga: Samsung promite cinci ani de asistenta pentru actualizare si patru ani de actualizari majore ale sistemului de operare.

Durata de viata a bateriei mai buna: telefonul poate fi folosit pentru o durata de peste 10 ore de utilizare intensa de navigare.

Design elegant si durabil: Galaxy S22 Ultra este protejat de un cadru din aluminiu blindat si spate Gorilla Glass Victus+ si, totusi, este mai usor decat iPhone 13 Pro Max.

Incarcarea de 45 W este rapida: telefonul a ajuns la 67% in 30 de minute, ceea ce nu este cu mult mai rapid decat 25W (58%).

Scurta analiza a telefonului Samsung Galaxy S22 Utra din punct de vedere hardware

S21 Ultra de anul trecut a incorporat carcasa camerei Samsung Contour Cut care extinde cadrul metalic din partea dreapta si in jurul partii din spate a telefonului. S22 si S22 Plus pare sa aiba un design similar cu modelele S21 de anul trecut, in timp ce S22 Ultra are un aspect simplu si minimalist al camerei din spate, cu cinci cercuri inaltate care ies in relieful spatelui telefonului pe un camp de Gorilla Glass Victus Plus. Uitandu-ne cu atentie pe spatele acestui telefon putem spune ca privim direct in ochi un paianjen.

Pe spate se gasesc patru camere, doua dintre ele servind drept camere telefoto, una fiind ultra-large, iar cealalta ca shooter principal de 108 MP. Faptul ca putem mari o fotografie de pana la 30 de ori ne permite sa citim textul de pe o foaie plasata la o distanta considerabila de telefon. Zoom-ul de 100x este fantastic pentru a captura fotografii cu obiecte indepartate, cum ar fi luna, dar pentru alte obiecte surprinse in lumina zilei veti dori sa montati telefonul pe un trepied pentru a stabiliza camera.

O alta diferenta hardware care poate fi mai dificil de observat mai ales de catre utilizatorii cu mai putina experienta este ca faptul ca acea camera frontala de 40 MP nu este o camera traditionala cu perforare centrala, asa cum poate parea la prima vedere. Camera este de fapt pozitionata sub afisajul din sticla, astfel incat sticla deasupra camerei este neteda, fara decupaje pentru camera.

Schimbarea majora cu care vine la pachet Samsung Galaxy S22 Ultra este includerea S Pen-ului si a unui slot special pentru a-l depozita si incarca. Samsung a redus, de asemenea, latenta S Pen-ului la doar 2,8 milisecunde (de la 9 milisecunde), astfel incat stiloul tau va functiona impecabil pe ecranul mare si lucios al telefonului tau.

Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie Samsung Galaxy S22 Ultra S Pen

Un alt aspect al lui S22 Ultra care aminteste mai mult decat putin de Note este S Pen-ul integrat. Principala diferenta dintre S Pens-urile de pe S22 Ultra si Note 20 Ultra este latenta imbunatatita de 2,8 milisecunde in acest an (in scadere de la 9 ms). Aceasta inseamna ca veti obtine o versiune putin mai buna a unei experiente de scriere deja receptive, impreuna cu software-ul inteligent de recunoastere a scrisului de mana de la Samsung in aplicatia Notes. Daca utilizati tastatura Samsung in loc sa comutati la Gboard, veti putea, de asemenea, sa utilizati S Pen-ul pentru a scrie textul in campurile de cautare si in casetele URL.

Samsung ofera, de asemenea, o lista de functii sugerate atunci cand scoateti S Pen-ul din slot, astfel incat sa puteti face rapid lucruri precum sa creati o nota sau sa selectati o portiune a ecranului pentru a face o captura de ecran si a desena imediat pe ea.

Partea de sus si de jos sunt plate, astfel incat ne fac sa credem ca elementele de design ale seriei anterioare Note sunt prezente in mod clar si in cazul acestui telefon. Butoanele de pornire si de volum sunt in partea dreapta, iar in partea stanga a telefonului nu regasim niciun buton. Slotul pentru cartela SIM, portul USB si difuzorul sunt in partea de jos.

Telefonul Galaxy S22 Ultra din punct de vedere al performantei si al bateriei

In cateva randuri, putem spune, la prima vedere, despre noul telefon de la Samsung ca are un procesor rapid, perfect pentru multi-tasking si o durata de viata a bateriei decenta, dar nu exceptionala.

Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie

In timp ce S22 a pastrat estetica lui S21 mai mult sau mai putin intacta, Samsung a facut cateva modificari notabile sub carcasa acestui model. Cel mai mare este chipset-ul serios modernizat, care dispune de primul procesor de 4 nanometri de pe un telefon Samsung. Samsung si producatorul de cipuri Qualcomm au promis castiguri masive de performanta de la procesorul octa-core inclus, iar telefonul arata si se simte rapid atunci cand este utilizat, indiferent daca este prin WiFi sau 4/5G.

Schimbarea intre aplicatii si multitasking este foarte usoara si chiar si deschiderea de aplicatii adesea lente, cum ar fi camera foto, a fost facuta aproape instantaneu. In timp ce alte smartphone-uri pot prezenta o mica intarziere vizibila la pornirea camerei foto, S22 Ultra nu te lasa sa astepti.

Daca spunem ca Samsung Galaxy S22 ultra este un adevarat exemplu cand vine vorba de performanta, nu cred ca este o exagerare. Are un procesor de 4 nanometri, fie cu 8 GB RAM, fie cu 12 GB RAM. Acesta este cel mai puternic cip de pe orice dispozitiv pe care l-am vazut pana in acest moment. Acum, ca utilizator obisnuit, nu poti face diferenta. Cel putin nu dupa doar cateva zile de folosire a acestui model. Dar cifrele vorbesc de la sine.

Am tesat mai multe jocuri printre care si Asphalt 9, jocul a rulat excelent la high

Diferentele dintre Galaxy S22 Ultra si Note 20 Ultra

Privind telefonul din fata, Galaxy S22 Ultra nu se distinge foarte mult de modelul Galaxy Note 20 Ultra. Din punct de vedere al formei putem spune ca este identic. dar observi ca te uiti la un alt model Samsung atunci cand observi camera cu care vine acest model.

Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie

S22 Ultra este disponibil pentru clienti intr-un total de sapte culori. In timp ce Phantom Black, White, Green si Burgundy sunt disponibile de la diversi furnizori, Graphite, Red si Sky Blue raman rezervate magazinului online Samsung. Culorile exclusive nu sunt disponibile nici pentru modelul de 1 TB, iar acestea au intotdeauna rama neagra cu spatele accentuat in culoarea respectiva.

Cu o greutate de 228 de grame, smartphone-ul Samsung S22 Ultra este destul de greu. Cu toate acestea, acest lucru nu este un obstacol din cauza marginilor rotunjite si a dimensiunii destul de mari. Centrul de masa se afla si in jumatatea inferioara a smartphone-ului, iar acest lucru reprezinta un adevarat avantaj din foarte multe puncte de vedere.

Grosimea este specificata ca 8,1 mm. Camerele ies din carcasa cu pana la 2,65 mm, ceea ce face ca S22 Ultra sa nu fie foarte stabil pe o suprafata plana.

Galaxy S22 Ultra este protejat de praf si apa conform certificarii IP68. Cu toate acestea, Samsung limiteaza acest model la o adancime de 1,5 m scufundat in apa dulce timp de pana la 30 de minute, suficient pentru folosirea telefonului la piscina la chiar la mare. Capacul slotului pentru card este aliniat cu cadrul, iar tava pentru carduri poate accepta pana la doua carduri nanoSIM.

Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie: Parere despre camera foto

Multe persoane pot spune ca acest model de telefon este noul Note oferit de Samsung, asta pana cand vor observa camerele cu care vine acest nou model de Galaxy S22 Ultra.

Imagini realizate cu Samsung Galaxy S22 Ultra

Camerele nu doar arata similar, ci sunt aproape la fel. Exista doua teleobiective de 10 MP: unul este f/2.4 cu un camp vizual de 36 de grade (FOV) si celalalt este f/4.9 cu un FOV de 11 grade. Exista, de asemenea, un ultrawide de 12 MP cu un FOV de 120 de grade, iar apoi este camera principala lata de 108 MP (f/1.8) cu un FOV de 85 de grade.

Samsung Galaxy S22 Ultra Foto noaptea cu si fara night mode

Cu toate acestea, tehnologia care sustine aceste lentile a primit o actualizare din partea producatorului. Desi senzorii de imagine nu s-au schimbat de la S21 Ultra, Samsung a lucrat la stabilizarea optica a imaginii, stabilizarea digitala a imaginii (au folosit un sistem Super Steady mai bun) si procesarea imaginii. Rezultatul este o performanta mai buna de la toate obiectivele, dar mai ales in ceea ce priveste zoom-ul.

Capacitatile de zoom ale Samsung Galaxy S22 Ultra sunt cu mult peste ceea ce am observat pana in acest moment la un telefon mobil. Zoom-ul optic de 3x si 10x ofera imagini clare ale obiectelor indepartate cu suficienta claritate incat sa puteti decupa detalii fara a vedea prea multi pixeli in jurul acestora.

Samsung Galaxy S22 Ultra Imagini portret camera spate

Camera selfie

Zoomul spatial de 30x si mai ales de 100x greu de descris in cuvinte. Acesta poate impresiona chiar si un fotograf profesionist. Altfel spus, cu aceste camere de pe telefonul Samsung Galaxy S22 Ultra nu veti mai avea nevoie de un aparat profesional de fotografii, ci doar de telefonul mobil.

Samsung Galaxy S22 Ultra Zoom

Cum este sunetul oferit de Galaxy S22 Ultra?

Cel mai recent model oferit de Samsung, lansat tocmai la sfarsitul lunii februarie, are mai multe upgrade-uri fata de predecesorul sau, cum ar fi un stilou S incorporat si senzori mai mari pentru a imbunatati fotografia de noapte. Are un ecran de 6,8 inchi cu o rata de reimprospatare adaptiva de 120 Hz.

Video nocturn cu stabilizare S22 Ultra

Samsung spune ca noul chipset, Exynos 2200 (4 nm) din Europa, este cel mai rapid din toate timpurile. Pe partea audio, dispozitivul are doua difuzoare care produc „sunet surround cu tehnologia Dolby Atmos”. Dolby Digital si Dolby Digital Plus sunt incluse. In ceea ce priveste inregistrarea, S22 Ultra are Zoom-in MIC (zoom audio), pe care Samsung o descrie drept „o functie de inregistrare audio care se concentreaza pe directia de interes folosind o combinatie de 3 MIC-uri incorporate in timpul inregistrarii video”.

Specificatiile audio cheie includ:

Doua difuzoare: partea de sus fata, partea inferioara.

Reglare Dolby Atmos.

Conexiune Bluetooth imbunatatita.

Fara mufa jack.

Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) este un dispozitiv care poate fi folosit cu usurinta ca dispozitiv audio, în comparatie cu alte smartphone-uri Samsung Galaxy, dovedindu-se a fi un instrument la îndemână pentru cei care trebuie să capteze sunet de bună calitate in diferite conditii.

Comparatie intre Samsung Galaxy S22 Ultra si iPhone 13 Pro Max

Din punct de vedere al ecranului

Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie

Odata ce luati in considerare calitatea afisajului, se ajunge la punctul in care valorile sunt lipsite de sens. Ambele telefoane folosesc panouri AMOLED superbe, cu o densitate comparabila a pixelilor, cea mai buna reproducere a culorilor din clasa si o rata de reimprospatare variabila de 120 Hz. Cu toate acestea, diferentele sunt in favoarea Galaxy, cu un raport de contrast putin mai mare, o luminozitate maxima mult mai mare, precum si un mod Always On. Totusi, nu voi numi unul dintre cele doua telefoane castigator, deoarece fiecare dispozitiv are avantajele si dezavantajele sale pe care iubitorii acestor branduri le cunosc suficient de bine.

Din punct de vedere al software-ului

Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie

Nu voi spune ca One UI 4.1 este mai bun decat iOS 15, dar din punct de vedere ergonomic Samsung castiga din nou. Avand in vedere faptul ca acest ecran este mai mare pe Ultra, va permite sa inghesuiti mai multe informatii simultan sau chiar sa folositi mai multe aplicatii in acelasi timp, in timp ce pe iPhone, ei bine… sa spunem doar ca este mult spatiu irosit. Comenzile rapide din meniul lateral de pe Galaxy va ajuta, de asemenea, sa accesati cu usurinta contactele preferate si aplicatiile pe care le folositi in mod regulat.

Din punct de vedere al performantei

Snapdragon 8 Gen 1 din Galaxy se bazeaza pe o arhitectura mai noua, dar A15 Bionic este inca un chip mai puternic. Discutia despre RAM este destul de lipsita de importanta, dar retineti ca ambele dispozitive incep cu aceeasi stocare si ofera aceeasi rezistenta la apa. Nici nu va pot spune ca gasesc diferente in apelurile telefonice, deoarece fiecare dispozitiv le gestioneaza la fel de bine in timp ce ramane conectat la date.

Din punct de vedere al camerelor foto

Daca ar fi sa masurati lista de specificatii, Samsung ar castiga din nou datorita lentilelor mai performante, mai multi megapixeli, o dimensiune mai mare a senzorului.

La prima vedere, voi tinde sa cred ca Galaxy castiga din mai multe puncte de vedere. In timpul zilei, nu vei putea observa o mare diferenta intre cele doua dispozitive, cu exceptia faptului ca Galaxy va invinge iPhone-ul in aproape toate fotografiile cu zoom de peste 3x, in timp ce iPhone-ul va reveni cu cele mai bune macrocomenzi, cu care trebuie sa te joci. Culorile sunt destul de asemanatoare, dar imi place mai mult subtilitatea culorilor de la Samsung.

Chiar si cu stabilizarea interna a iPhone-ului, Galaxy nu numai ca face fotografii mai rapid, dar fotografiile sunt mai luminoase si mult mai detaliate.

Acestea fiind spuse, as tinde sa aleg de fiecare data telefonul Samsung Galaxy S22 Ultra in defavoarea iPhone 13 Pro Max daca mi-as dori un telefon pe care sa-l utilizez in fiecare zi la capacitate maxima. Chiar daca pretul este putin mai scump, Samsung ne-a obisnuit cu diferite oferte pe care Apple nu le ofera. Stim cu totii ca pretul iPhone-urilor nu scade deloc, iar acest lucru poate deveni uneori deranjant.

Concluzii: Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie

S22 Ultra este un telefon cu o dimensiune considerabila, care ofera functii de neegalat, de la camera fantastica cu zoom optic mai mare decat oricare alta camera de pana acum, pana la durata lunga de viata a bateriei, afisaj uimitor si stilou puternic S Pen incorporat.

Samsung Galaxy S22 Ultra Recenzie

Cu toate acestea, stiloul este cel care poate face ca acest telefon sa fie indragit mai mult de persoanele care s-au obisnuit cu modelele Note. Cei mai devotati fani ai Samsung au fost cumparatorii Note care vor fi foarte multumiti, deoarece S22 Ultra ofera cea mai buna experienta de scriere si desen de pana acum. De partea cealalta, multi dintre utilizatorii acestui telefon mobil s-ar putea sa nu foloseasca niciodata stiloul.

Un alt lucru de luat in considerare este faptul ca Samsung utilizeaza material reciclat intr-un telefon pentru prima data si ofera cel putin cinci ani de actualizari de software de la lansare, facandu-l cel mai durabil Android disponibil pe piata in acest moment.

Acest articol prezinta parerea mea despre telefonul Samsung Galaxy S22 Ultra, iar parerile voastre sunt mereu acceptate de catre mine. In urma utilizarii, am ramas profund multumit de acest dispozitiv oferit de Samsung si nu pot spune ca sunt un strain in domeniul tehnologiei. Am foarte multe asteptari de la fiecare nou model lansat de cei doi giganti, de aceea analizez fiecare model din toate punctele de vedere. Daca considerati ca nu am atins toate punctele de interes ale acestui telefon, va rog sa completati cu informatii in sectiunea de comentarii a acestui articol.