Samsung Galaxy S22: Un Update Misterios și Masiv

Samsung, gigantul tehnologic cunoscut pentru inovațiile sale, a lansat un nou update pentru seria Galaxy S22, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să descopere ce aduce nou. Cu toate acestea, acest update pare să fie învăluit în mister.

Detalii despre Update

Pe 22 august 2023, Samsung a început distribuirea unui update masiv pentru seria Galaxy S22. Surprinzător este faptul că, deși update-ul are o dimensiune impresionantă de 1.8GB, changelog-ul oficial nu oferă detalii concrete despre modificările aduse. Totuși, există speculații că acest update ar putea aduce îmbunătățiri semnificative pentru performanța camerei în condiții de lumină slabă, un aspect pe care compania l-a menționat în luna iulie.

Ce Știm Până Acum

Deși am avut ocazia să verificăm noul update doar pentru câteva minute, nu am identificat schimbări evidente sau adăugiri notabile. Dimensiunea sa masivă sugerează că ar putea fi comparabilă cu o lansare majoră One UI, dar nu am găsit funcții specifice One UI 5.1.1, cum ar fi îmbunătățirea funcționalității Multi Window și Pop-up View. De asemenea, este cert că nu este vorba despre One UI 6.0.

Pentru cei interesați, update-ul poartă versiunea de firmware S90xxXXU6CWH5 și a fost lansat inițial pentru seria Galaxy S22 din Europa. Se așteaptă ca în curând să fie disponibil și pe alte piețe. Utilizatorii pot descărca acest update accesând aplicația Setări, navigând către Actualizare software și apăsând pe Descarcă și instalează.

Deși update-ul pentru Galaxy S22 a stârnit curiozitatea multora, rămâne de văzut ce modificări aduce efectiv. Samsung nu a oferit multe detalii, dar sperăm că în curând vom avea mai multe informații. Până atunci, utilizatorii pot explora noul update și pot împărtăși feedback-ul lor.