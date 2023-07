Samsung Galaxy S23 ar putea primi actualizarea One UI 6.0 incepand de saptamana aceasta

Incepand cu aceasta saptamana, se pare ca posesorii de dispozitive Galaxy vor avea acces la One UI 6.0, propulsat de Android 14. Desi rapoartele initiale nu au fost chiar exacte in ceea ce priveste data lansarii One UI 6.0 pentru seria Samsung Galaxy S23, se pare ca informatiile noi indica faptul ca aceste dispozitive ar putea incepe sa primeasca actualizarea incepand cu aceasta saptamana.

Un nou raport furnizat de SamMobile, bazat pe informatiile unui reprezentant al serviciului de asistenta pentru clienti de la Samsung Germania, mentioneaza ca actualizarea One UI 6.0 va fi disponibila in curand pentru aceste telefoane. Conform informatiilor furnizate de reprezentantul Samsung, telefoanele Galaxy S23 vor primi actualizarea pe 2 august, in timp ce Galaxy A54 si A34 o vor primi pe 9 august.

De mentionat insa ca aceasta nu va fi o lansare publica completa, ci va fi disponibila sub forma unei versiuni beta a One UI 6.0. Totusi, va trebui sa asteptam si sa vedem daca toate aceste informatii se adeveresc. Daca esti interesat, poti descarca aplicatia Samsung Members din Google Play Store si te poti inregistra pentru a participa la Programul de Testare Beta. Odata inscris, poti accesa sectiunea de actualizari software si poti descarca orice noua actualizare care ar putea aparea.

Am vazut deja unele imbunatatiri si functionalitati oferite de Android 14, dar nu este clar ce fel de personalizari va aduce interpretarea Samsung a acestui sistem de operare. Desi telefoanele Galaxy S23, A54 si A34 vor primi actualizarea, cu siguranta multi sunt curiosi cand va fi disponibila versiunea beta pentru Galaxy Z Flip 5 si Z Fold 5, lansate recent. Din pacate, aceasta este toata informatia disponibila pentru moment. Dar daca te inscrii in Programul de Testare Beta, vei fi printre primii care vor afla cand actualizarea va fi lansata.