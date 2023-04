Samsung Galaxy S23 primeşte o actualizare ce îmbunătăţeşte camera

Exclusive :: Galaxy S23 Series gets Major Camera Update with April Patch in Europeon countries..



Build: S918BXXU1AWC8/S918BOXM1AWC8/S918BXXU1AWC8



I was right about rollout😉😉 and first to share on twitter..😇#GalaxyS23Ultra #GalaxyS23Series #GalaxyUpdates #OneUI5 pic.twitter.com/zjF6nOYYiw