Samsung Galaxy S23 primește One UI 6 beta la sfârșitul lunii iulie

Samsung va lansa primul build beta pentru One UI 6, în baza Android 14, în a treia săptămână a lunii iulie, cu câteva săptămâni mai devreme decât anul trecut, ceea ce indică o lansare stabilă mai rapidă a versiunii finale.

Conform unui nou zvon, Samsung are în plan să lanseze primul build beta pentru One UI 6, interfața sa bazată pe Android 14, în a treia săptămână a lunii iulie. Google a lansat deja o serie de build-uri beta ale viitoarei versiuni Android 14, iar alți producători s-au alăturat, dar nu și Samsung… încă.

Se pare că compania sud-coreeană a așteptat până când build-urile beta ale Google au atins „stabilitatea platformei” pentru a începe dezvoltarea One UI 6. Această „stabilitate a platformei” a fost atinsă odată cu lansarea Android 14 Beta 3, săptămâna trecută.

Samsung a început deja să actualizeze aplicațiile sale cu suport One UI 6 cu câteva săptămâni în urmă. Build-ul beta One UI 6 va ajunge mai întâi la familia Galaxy S23, dar se va extinde treptat la alte dispozitive.

Anul trecut, primul build beta One UI 5 a fost lansat în ultima săptămână a lunii august, ceea ce înseamnă că Samsung își accelerează ritmul și va lansa acum primul build beta One UI 6 la sfârșitul lunii iulie. Acest lucru nu poate decât să indice o lansare stabilă mai rapidă a versiunii finale, mai ales că Samsung a avut timp să lucreze la instrumentele și funcționalitățile specifice One UI 6.