Samsung Galaxy S24: Strălucirea Ecranului va fi „Orbitoare”: O Revoluție în Luminozitate!

Samsung pregătește ceva cu adevărat impresionant pentru fanii săi. Seria Galaxy S24, așteptată să fie lansată în ianuarie anul viitor, promite să aducă inovații semnificative în ceea ce privește caracteristicile tehnice, iar una dintre cele mai remarcabile îmbunătățiri se referă la luminozitatea ecranului.

Luminozitatea Ecranului: Un Salt Impresionant

Conform informațiilor recent apărute, toate modelele din seria Galaxy S24, inclusiv Galaxy S24 Plus și Galaxy S24 Ultra, vor dispune de o luminozitate a ecranului de 2.500 nits. Acest nivel de luminozitate este cu adevărat impresionant, reprezentând o creștere de peste 40% față de seria Galaxy S23, care avea o luminozitate maximă de 1.750 nits. În comparație, iPhone 15 Pro oferea o luminozitate maximă de 2.000 nits.

Galaxy S24:

147 × 70.6 × 7.6mm 6.2" 168g 4000mAh

FHD+ resolution, 2500nit, 25w



Galaxy S24+

158.5 × 75.9 × 7.7mm 6.7" 195g 4900mAh

WQHD+ resolution, 2500nit, 45w



Galaxy S24 Ultra:

162.3 × 79 × 8.6mm 6.8" 233g 5000mAh

WQHD+ resolution, 2500nit, 45w — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 29, 2023

Inovații în Tehnologia Ecranului

Dar luminozitatea nu este singura îmbunătățire adusă de Samsung. Se pare că modelele de bază și cele Plus vor beneficia de tehnologia LTPO pentru ecran, o caracteristică care anterior era rezervată doar pentru varianta Ultra. În plus, modelele Plus și Ultra vor avea ecrane WQHD+, în timp ce modelul de bază va rămâne la rezoluția FHD+.

Pe lângă luminozitatea ecranului, se anunță și creșteri în capacitatea bateriilor. Modelul Ultra va avea o baterie de 5.000mAh, în timp ce celelalte modele vor dispune de baterii de 4.000mAh și 4.900mAh, respectiv. Cu toate acestea, aceste creșteri nu vor aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de încărcare, modelele de bază și Plus având o încărcare rapidă de 25W, iar modelul Ultra de 45W.

Designul: Trecerea la Margini Drepte

Un alt aspect demn de menționat este schimbarea designului. Seria Galaxy S24 va adopta margini drepte, o modificare semnificativă față de designul anterior.

Seria Galaxy S24 de la Samsung pare să fie un pas uriaș în evoluția smartphone-urilor. Cu îmbunătățiri semnificative în luminozitatea ecranului, tehnologia acestuia și capacitatea bateriei, aceste modele promit să ofere o experiență de utilizare superioară. Fanii Samsung din România au toate motivele să aștepte cu nerăbdare această lansare!