Samsung Galaxy S24 Ultra: Un pas inainte in fotografie

Samsung Galaxy S24 Ultra este unul dintre cele mai asteptate telefoane ale anului 2023. Desi noul model nu a fost inca anuntat oficial, exista deja multe informatii care circula pe internet despre posibilele imbunatatiri pe care le va aduce la capitolul fotografie.

Un singur obiectiv telefoto

Conform unui leaker renumit pe Twitter, noul model va avea un singur obiectiv telefoto, in locul celor doua disponibile pe modelul curent. Cu toate acestea, compania va inlocui obiectivele de 3x si 10x cu un obiectiv cu zoom variabil care se poate muta intre 3x si 10x. In acest fel, se va putea face zoom optic la niveluri intre 3x si 10x, cum ar fi 5x sau 7x, fara a fi nevoie de zoom digital.

200MP with new technology



World's first 17nm process image sensor

— Revegnus (@Tech_Reve) April 14, 2023

Tehnologie de zoom revolutionara

In prezent, putine telefoane au un zoom optic variabil. Sony Xperia 1 IV este unul dintre acestea, dar doar intre 3,5x si 5,2x. Daca Samsung va reusi sa implementeze aceasta tehnologie, zoom-ul sau va fi cu siguranta inaintea concurentei. In plus, Apple ar putea sa aiba nevoie sa se adapteze la aceasta noua tehnologie, daca doreste sa ramana competitiva.

Chipsul si senzorul principal

Potrivit aceluiasi leaker, noul model va avea un nou chipset – fie Snapdragon 8 Gen 3, fie Exynos 2400, dar se pare ca Snapdragon este mai probabil, in timp ce Exynos este posibil sa fie rezervat pentru Samsung Galaxy S24 FE. In ceea ce priveste senzorul principal, Samsung Galaxy S24 Ultra va avea acelasi senzor ISOCELL HP2 de 200MP ca si modelul anterior, iar Galaxy S24 si Galaxy S24 Plus vor avea acelasi senzor ISOCELL GN3 de 50MP ca si modelele actuale.

Ce aduce nou Samsung Galaxy S25?

Potrivit aceluiasi leaker, Samsung Galaxy S25 va avea si el imbunatatiri semnificative la capitolul fotografiere. Noul model va renunta la senzorul principal de 50MP folosit de Samsung Galaxy S23 si Galaxy S23 Plus, urmand sa fie inlocuit cu un nou senzor Sony. De asemenea, Samsung Galaxy S25 Ultra va primi un nou senzor principal de 200MP cu o tehnologie noua.

In concluzie, daca informatiile furnizate de leaker-ul @Tech_Reve se adeveresc, Samsung Galaxy S24 Ultra va fi cu siguranta unul dintre cele mai bune telefoane pentru fotografie. Noua tehnologie de zoom variabil si senzorul principal de 200MP cu tehnologie noua sunt doar cateva dintre caracteristicile care vor face ca acest telefon sa se remarce. Cu toate acestea, trebuie sa asteptam lansarea oficiala pentru a vedea toate imbunatatirile pe care le va aduce noul model.