Samsung nu ascunde acest lucru, modelele Samsung Galaxy Tab au urmatoarea ambitie: aceea de a fi considerate cele mai bune tablete Android ale momentului. Si intre ecranul 120 Hz, performantele ridicate si stylusul S-Pen, marca coreeana le ofera modalitatile necesare de a indeplini aceasta misiune ambitioasa.

Constructorul sud-coreean a decis sa isi foloseasca cunostintele si abilitatile in conceperea de tablete din gama premium. Pentru a rivaliza cu alte modele clasice din acest segment, tabletele din gama Galaxy Tab mizeaza pe un superb ecran tactil de 120Hz, pe un procesor puternic Snapdragon 865+ si pe un stylus mai performant.

Un ecran de 120 Hz pentru o fluiditate impecabila. Primul lucru care sare in ochi atunci cand tii in mana o tableta Samsung Galaxy Tab S7 sau S7+ este ecranul, nu designul. Samsung a mizat pe un design minimalist de efect. Insa acest design are un singur obiectiv, acela de a pune in valoare ecranul.

Ecranul modelului S7 este de 11 inchi in timp ce Samsung Tab S7+ are un ecran mai mare, un AMOLED de 12, 4 inchi. Ambele ofera o imagine magnifica si mai ales extrem de fluida deoarece ambele beneficiaza de o rata de refresh de 120 Hz.

Tabletele sunt echipate de un Snapdragon 865+, alaturi de 6 sau 8 GB RAM, performante care le permite sa se descurce de minune cu sarcinile zilnice sau profesionale. Un alt atu oferit de aceste doua tablete este pretul. S7 este disponibila la un pret de 719 euro in timp ce S7+ se poate cumpara la pretul de 949 euro.