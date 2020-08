Samsung Galaxy Tab S6: cea mai buna tableta Android este mai ieftina cu 100 euro

In timpul Galaxy Unpacked ce a avut loc saptamana trecuta, gigantul coreean a profitat de anuntarea modelelor Samsung Galaxy Note 20 pentru a dezvalui, in egala masura, Galaxy Tab S7. Chiar daca aceasta noua tableta pare extrem de promitatoare, nu se ridica totusi la inaltimea tabletei Galaxy Tab 6, inca de actualitate. In plus, actualmente este mai ieftina cu 100 de euro.

Pe scurt:

– un design premium;

– performante excelente;

– un ecran OLED magnific;

– Bonus: S-Pen-ul este furnizat;

In momentul lansarii, versiunea de 256 GB era propusa la pretul de 799 euro. Insa, acum aceasta se poate procura la acelasi pret ca si versiunea de 128 GB, pe Darty in special. Galaxy Tab 7 nu a fost inca lansata, drept urmare, Tab 6 inca isi mai pastreaza titlul de cea mai buna tableta Android. Dispune de un design excelent, sobru si destul de fin. Este echipata cu un ecran AMOLED de 10,5 inchi in format 16:9 pur si simplu magnific. Acest ecran este compatibil HDR 10+ si profita de o luminozitate excelenta care ii permite sa fie lizibil chiar si atunci cand soarele pe cer este mai puternic. Profita si tu de reducere si achizitioneaz-o. Nu vei regreta alegerea facuta.