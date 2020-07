Samsung Galaxy Tab S7 – tableta nu va avea cititor de amprenta in ecran

Samsung Galaxy Tab S7 nu va beneficia de cititor de amprente digitale in ecran, spre deosebire de modelul S7+. In orice caz, acestea sunt ultimele informatii oferite de Sammobile, care indica faptul ca aceasta functionalitate va fi rezervata modelului premium.

Cititorul de amprente digitale era prezent in cazul tabeletei Galaxy Tab S6 de la Samsung. Era chiar primul dispozitiv tactil de pe piata care beneficia de aceasta tehnologie. Insa, Galaxy Tab S7, care ar trebui sa fie anuntata in curand, nu va beneficia, conform Sammobile.

Galaxy Tab S7 va fi declinata in doua versiuni: o versiune standard de 11 inchi si o versiune Plus de 12,4 inchi. Aceasta din urma este singura care va beneficia de senzorul de amprente digitale in ecran. Aceasta tehnologie, care incepe sa se democratizeze din ce in ce mai tare, permite economisirea de loc in partea din fata. Sammobile precizeaza ca S7 va beneficia de un senzor de amprente digitale insa in butonul de pornire situat lateral. Este vorba despre acelasi senzor existent si pe Galaxy Tab S5e. Motivul logic al acestei diferente : senzorul sub ecran este scump de produs. Acest lucru nu aduce nicio schimbare pentru utilizatorul care cauta doar o tableta eficienta si securizata, senzorul clasic si-a dovedit deja eficienta.