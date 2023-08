Samsung Galaxy Tab S9 Ultra vs. Galaxy Tab S8 Ultra: Care tabletă este mai bună în 2023?

Samsung a lansat recent seria Galaxy Tab S9, care aduce câteva îmbunătățiri notabile față de seria existentă de tablete Android. Compania a actualizat toate cele trei modele, ceea ce înseamnă că avem și o variantă Ultra îmbunătățită. Galaxy Tab S8 Ultra era deja o tabletă excelentă, cu un hardware puternic și un ecran imens de 14,6 inci – așa că Samsung a făcut suficient pentru a diferenția și a face noul model Galaxy Tab S9 să iasă în evidență? Hai să vedem cum se compară Samsung Galaxy Tab S9 Ultra cu Galaxy Tab S8 Ultra pentru a vedea ce este nou în tableta îmbunătățită și dacă ar trebui să o luați în considerare față de modelul de anul trecut.

Preț, disponibilitate și specificații

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra este disponibilă de mai bine de un an acum și se poate achiziționa de la diferiți comercianți din România. Puteți obține varianta de bază pentru aproximativ 5.000 lei acum, ceea ce este cu 1.000 lei mai puțin decât prețul de lansare. Este disponibilă în configurații de 8GB+128GB, 12GB+256GB și 16GB+512GB, dar o puteți obține doar în culoarea Graphite.

Pe de altă parte, Galaxy Tab S9 Ultra este acum disponibilă pentru precomandă și va ajunge pe rafturi pe 11 august. Noul model Ultra vine în configurații de 12GB+256GB, 12GB+512GB și 16GB+1TB și puteți alege între culorile Graphite și Beige. Galaxy Tab S9 Ultra varianta de bază începe de la 6.000 lei și ajunge până la 8.000 lei pentru modelul de top cu stocare de 1TB. Este puțin scump, dar Samsung oferă de obicei niște oferte foarte bune pentru a vă ușura portofelul. De exemplu, pentru o perioadă limitată, puteți obține un upgrade gratuit de stocare ca parte a bonusului de precomandă.

Dacă vrem să comparăm specificațiile tehnice ale celor două tablete, putem folosi un site ca GSMArena.com, care ne arată diferențele dintre ele în mod detaliat. Iată câteva dintre cele mai importante aspecte pe care le putem observa:

Ecran

Ecranul este probabil cel mai important element al unei tablete, mai ales când vorbim despre modelele Ultra, care au dimensiuni impresionante. Ecranul pe Galaxy Tab S9 Ultra are 14,6 inci, în timp ce ecranul pe Galaxy Tab S8 Ultra are 14,2 inci. Tab S9 Ultra are și un ecran mai luminos decât Tab S8 Ultra, cu o luminozitate maximă de 1750 nits în loc de 1600 nits. Acest lucru înseamnă că veți putea vedea mai bine conținutul pe ecran chiar și în condiții de lumină puternică.

Ambele tablete folosesc tehnologia Dynamic AMOLED 2X, care oferă culori vii, contrast ridicat și unghiuri largi de vizionare. De asemenea, ambele au o rată de reîmprospătare adaptivă de 120Hz, care asigură o navigare fluidă și o experiență optimizată pentru jocuri și filme. Ambele tablete suportă și HDR10+, ceea ce le face ideale pentru vizionarea conținutului video de înaltă calitate.

Procesor

Un alt aspect important al unei tablete este procesorul, care determină performanța generală a dispozitivului. Galaxy Tab S9 Ultra are cel mai nou procesor Snapdragon 8 Gen 2, în timp ce Galaxy Tab S8 Ultra are procesorul Snapdragon 8 Gen 1. Ambele sunt fabricate pe un proces de 4 nm, ceea ce înseamnă că sunt eficiente din punct de vedere energetic și nu se încălzesc prea mult. Totuși, noul procesor are o arhitectură îmbunătățită, care oferă o viteză mai mare de procesare și o performanță grafică mai bună.

Galaxy Tab S9 Ultra are un nucleu Cortex-X3 de 3,2 GHz, două nuclee Cortex-A715 de 2,8 GHz, două nuclee Cortex-A710 de 2,8 GHz și trei nuclee Cortex-A510 de 2,0 GHz. Galaxy Tab S8 Ultra are un nucleu Cortex-X2 de 3,0 GHz, trei nuclee Cortex-A710 de 2,5 GHz și patru nuclee Cortex-A510 de 1,8 GHz. Diferența nu este foarte mare, dar noul procesor ar trebui să ofere o experiență mai rapidă și mai fluidă în aplicațiile și jocurile solicitante.

Memorie

Memoria este un alt factor care influențează performanța unei tablete, dar și capacitatea de stocare a datelor. Galaxy Tab S9 Ultra are mai multe opțiuni pentru RAM (până la 16 GB) și stocare (până la 1 TB), în timp ce Galaxy Tab S8 Ultra are maxim 16 GB de RAM și 512 GB de stocare. Ambele tablete au și un slot pentru card microSDXC, care vă permite să extindeți spațiul de stocare cu până la 1 TB suplimentar.

Mai multă memorie înseamnă că puteți rula mai multe aplicații în același timp fără să întâmpinați întârzieri sau blocaje. De asemenea, mai mult spațiu de stocare înseamnă că puteți salva mai multe fotografii, videoclipuri, muzică, documente și alte fișiere pe tableta dvs. Dacă aveți nevoie de o tabletă pentru a vă păstra toate datele importante la îndemână, atunci Galaxy Tab S9 Ultra v-ar putea oferi mai mult decât Galaxy Tab S8 Ultra.

Rezistență

Un aspect pe care Galaxy Tab S9 Ultra îl are în plus față de Galaxy Tab S8 Ultra este rezistența la praf și apă. Noul model are o certificare IP68, ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea în apă dulce până la 1,5 metri pentru 30 de minute. Acest lucru vă oferă mai multă liniște sufletească atunci când folosiți tableta în apropierea unei piscine sau a unei chiuvete. De asemenea, puteți curăța tableta cu ușurință dacă se murdărește.

Galaxy Tab S8 Ultra nu are nicio certificare IP, ceea ce înseamnă că nu este garantată să supraviețuiască contactului cu lichide sau particule solide. Acest lucru nu înseamnă că tableta este fragilă, dar ar trebui să fiți mai atenți cu ea și să evitați expunerea la umiditate sau praf excesiv.

Concluzie

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra este o tabletă impresionantă, care aduce câteva îmbunătățiri față de modelul anterior. Are un ecran mai mare și mai luminos, un procesor mai rapid, mai multe opțiuni de memorie și o rezistență sporită la praf și apă. Dacă sunteți în căutarea celei mai bune tablete Android din 2023, atunci Galaxy Tab S9 Ultra ar putea fi alegerea potrivită pentru dvs.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra rămâne o tabletă foarte bună, care oferă o performanță excelentă, un ecran superb și o autonomie decentă. Dacă nu aveți nevoie de cele mai noi caracteristici sau dacă vreți să economisiți niște bani, atunci Galaxy Tab S8 Ultra ar putea fi încă o opțiune validă pentru dvs.

În concluzie, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra vs. Galaxy Tab S8 Ultra este o comparație destul de strânsă, care depinde de preferințele și nevoile dvs. personale. Ambele tablete sunt de top în ceea ce privește calitatea și funcționalitatea, dar noul model are un avantaj în ceea ce privește ecranul, procesorul, memoria și rezistența. Dacă vreți să aveți cea mai nouă și mai avansată tabletă Samsung, atunci Galaxy Tab S9 Ultra este alegerea potrivită pentru dvs. Dacă vreți să aveți o tabletă Samsung de înaltă calitate, dar la un preț mai accesibil, atunci Galaxy Tab S8 Ultra este alegerea potrivită pentru dvs.