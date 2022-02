Samsung Galaxy Unpacked va avea loc și în metaverse: cum să-l urmărești

Samsung a deschis 2022 cu intentia declarata de a pune piciorul in metavers sau mai bine zis de a reveni pe piata de realitate virtuala, in conditiile in care este un segment deja explorat anterior de producatorul sud-coreean – prin Gear VR. În ianuarie anul trecut, Samsung a anunțat deschiderea magazinului său interactiv în Decentraland , Samsung 837X, adică transpunerea magazinului său fizic din New York în metavers. Connectivity Theatre este macrozona dedicată anunțurilor de noi produse, a fost deja folosit la CES 2022 și este gata să întâmpine următorul eveniment Unpacked.

Cei care caută o metodă alternativă pentru a descoperi noile smartphone-uri Galaxy 22 și tablete S8 se vor putea, prin urmare, să se cufunde în metavers mâine, la ora stabilită pentru eveniment (în Romania va fi ora 17.00). Accesul la Samsung 837X este permis tuturor: pentru a intra în magazinul virtual Samsung (care, totusi, nu vă permite să faceți cumpărături) pur și simplu conectați-vă la această adresă. Crearea unui cont Decentraland nu este esențială, deoarece este suficientă alegerea modului de invitat – în acest din urmă caz, experiența va fi însă mai limitată. Pentru a evita orice dubiu, nu aveți neapărat nevoie de ochelari VR pentru a urmări prezentarea: un browser web este suficient.

Samsung nu este singura companie care încearcă să fie prezentă în metavers. Ca orice tendință emergentă, însă, nu este posibil să-i prezicem tendința în timp – iar cazul Facebook, acum Meta, arată că investirea atât de mult în sector poate fi foarte riscantă și contraproductivă.

Cu toate acestea, cei care preferă platforme mai tradiționale nu vor fi dezamăgiți. Următorul eveniment Unpacked poate fi urmărit și în streaming, vom publica detaliile maine.

[SURSA]