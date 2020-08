Samsung Galaxy Watch 3: iata principalele functionalitati ale viitorului smartwatch Samsung

Leakerul Evan Blass a postat online un clip video in care prezinta diferitele functionalitati ale lui Galaxy Watch 3, viitorul smartwatch de la Samsung care ar trebuie sa fie prezentat in mod oficial joia viitoare.

Acest clip video, publicat pe contul oficial al lui Evan Blass, ne permite sa vedem cum va functiona viitorul smartwatch. Principala caracteristica care iese in evidenta este functia de sincronizare a numarului care permite raspunderea la un apel pe versiunea 4G a ceasului, chiar si atunci cand Bluetooth-ul nu este activat pe smartphone.

Putem in egala masura sa descoperim navigatia cu ajutorul lentilei rotative, o functie care isi face aparitia dupa primul ceas Galaxy Watch in timp ce Galaxy Watch 2 a beneficiat de lentila tactila. Ceasul inteligent va beneficia in egala masura de un asistent vocal cu Bixby Voice.

Ca intotdeauna, Gaalaxy Watch 3 va fi orientat spre monitorizarea activitatii fizice gratie Samsunh Health care numara pasii efectuati sau monitorizeaza ritumul cardiac. Pentru antrenament, ceasul ar putea sa te incite sa maresti sau sa scazi viteza, in functie de nivelul tau. Doamnele vor fi cu siguranta bucuroase sa afle ca vor putea sa isi monitorizeze ciclul menstrual cu ajutorul lui Galaxy Watch 3.