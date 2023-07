Samsung Galaxy Z Flip 5: Ce ştim până acum? Design, preţ, specificaţii şi alte detalii

Samsung se pregătește să lanseze în această săptămână la evenimentul Unpacked cele mai noi modele de telefoane pliabile: Galaxy Z Fold 5 și Galaxy Z Flip 5. Dacă primul este un smartphone care se transformă în tabletă, al doilea este un telefon compact care se deschide ca o scoică. Acesta din urmă este cel care ne interesează în acest articol, în care vom prezenta principalele caracteristici, prețul și data de lansare a lui Samsung Galaxy Z Flip 5.

Cum arată Samsung Galaxy Z Flip 5?

Samsung Galaxy Z Flip 5 este un telefon care se pliază pe orizontală, ca o scoică, și are două ecrane: unul interior și unul exterior. Ecranul interior are o diagonală de 6,7 inci, o rezoluție FHD+ și o rată de refresh de 120Hz, ceea ce îl face ideal pentru vizionarea conținutului multimedia. Ecranul exterior este mult mai mare decât cel al modelului anterior, având o diagonală de 3,4 inci și o rezoluție de 720×748 pixeli. Acesta îți permite să accesezi rapid anumite aplicații Google, cum ar fi Hărți, Mesaje sau YouTube, fără a fi nevoie să deschizi telefonul. Ecranul exterior are și un design interesant, care seamănă cu o iconiță de folder.

Telefonul are un sistem de camere duale pe spate, format dintr-o cameră wide și una ultra-wide, ambele de 12MP. Pe interior, are o cameră selfie de 10MP. Camerele au funcții precum autofocus, stabilizare optică a imaginii, HDR10+ și înregistrare video 4K.

Telefonul are un corp metalic și este disponibil în patru culori: negru, argintiu, verde și mov. Culoarea mov este o ediție specială care va fi exclusivă pentru Coreea de Sud.

Ce performanțe are Samsung Galaxy Z Flip 5?

Samsung Galaxy Z Flip 5 este dotat cu cel mai nou procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, care este o versiune optimizată pentru telefoanele Samsung. Acesta are 8GB RAM și două variante de stocare: 128GB (UFS 3.1) și 256GB (UFS 4.0). Telefonul rulează pe Android 12 cu interfața One UI 4.0 și are funcții precum Samsung Pay, Bixby, Knox și Edge Panel.

Telefonul are o baterie de 3.700 mAh și suportă încărcarea rapidă de 25W. De asemenea, suportă încărcarea wireless și încărcarea inversă wireless, ceea ce înseamnă că poți încărca alte dispozitive cu telefonul tău. Telefonul are un senzor de amprentă montat pe lateral și difuzoare stereo.

Un alt aspect interesant al telefonului este suportul pentru DeX, care îți permite să conectezi telefonul la un monitor sau la un PC și să-l folosești ca un computer. Pentru a face asta, ai nevoie fie de un cablu HDMI compatibil, fie de o conexiune wireless prin Miracast. Pe PC-uri, ai nevoie doar de un cablu USB, dacă sistemul de operare este Windows 10 sau Windows 11.

Ce noutăți aduce Samsung Galaxy Z Flip 5?

Samsung Galaxy Z Flip 5 vine cu câteva noutăți față de modelul anterior, care îl fac mai atractiv și mai rezistent.

Una dintre noutăți este balama telefonului, care a fost îmbunătățită astfel încât să permită închiderea completă a telefonului fără niciun spațiu. Acest lucru reduce riscul ca praful sau alte particule să intre în interiorul telefonului și să deterioreze ecranul sau mecanismul pliabil. Samsung a publicat un videoclip oficial în care arată cum funcționează noua balamă:

O altă noutate este rezistența la apă a telefonului, care are certificarea IPX8. Aceasta înseamnă că telefonul poate rezista la scufundarea în apă până la o adâncime de 1m pentru 30 de minute, fără a suferi daune. Acesta este un mare avantaj pentru un telefon pliabil, care are mai multe puncte vulnerabile decât un telefon obișnuit. Totuși, telefonul nu are rezistență la praf, deoarece nu a primit certificarea IP5X.

Când se lansează și cât costă Samsung Galaxy Z Flip 5?

Samsung Galaxy Z Flip 5 va fi lansat oficial la evenimentul Galaxy Unpacked, care va avea loc pe 26 iulie. Pre-comenzile pentru telefon vor începe în aceeași zi, iar vânzările deschise vor începe pe 11 august.

Prețul telefonului nu a fost anunțat încă, dar se estimează că va fi mai mare decât cel al modelului anterior. O scurgere de informații de la Samsung sugerează că prețul de bază al telefonului va fi de 1.300 de euro pentru varianta de 128GB. Prețul pentru varianta de 256GB nu este cunoscut, dar ar putea fi mai mare cu câteva zeci de euro. Prețurile pot varia în funcție de țară și de TVA.

Samsung ar putea oferi și unele beneficii pentru cei care vor pre-comanda telefonul, cum ar fi un upgrade gratuit de stocare sau alte accesorii. De asemenea, Samsung ar putea produce mai multe unități de Galaxy Z Flip 5 decât de modelul anterior, ceea ce ar însemna că va fi mai ușor să găsești telefonul în stoc.