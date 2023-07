Samsung Galaxy Z Flip 5 oficial: Inovații și îmbunătățiri pentru o experiență superioară

În cadrul evenimentului Unpacked, Samsung a prezentat două noi modele de telefoane pliabile: Galaxy Z Fold 5 și Galaxy Z Flip 5. Fiind liderul incontestabil al pieței de telefoane pliabile, Samsung depășește așteptările și aduce inovații importante în acest an. Galaxy Z Flip 5 atrage atenția prin ecranul său de capac mai mare și prin corectarea unor aspecte criticate la modelul anterior.

Un ecran de capac mai mare și mai funcțional

Samsung nu aduce schimbări radicale la Galaxy Z Flip 5, dar îmbunătățirile și adăugirile fac din acest telefon unul mai complet. Cea mai mare schimbare se regăsește în ecranul de capac, care crește de la 1,9 inci la 3,4 inci. Acesta are o rezoluție de 720×748 pixeli și formează un simbol de clasificare. Pe lângă acesta, se află două camere duble și un bliț. Samsung se concentrează pe funcționalitatea ecranului de capac, optimizând aplicațiile pentru a permite utilizarea dispozitivului fără a-l deschide. Aplicații precum Harți, Mesaje, YouTube, Netflix și Spotify sunt optimizate special pentru acest ecran. Dar funcțiile nu se opresc doar la deschiderea aplicațiilor. În modul mâini libere, puteți folosi ecranul pentru a vă vedea în timp ce utilizați camerele din spate.

O balama nouă, fără niciun compromis

Una dintre principalele plângeri legate de telefoanele pliabile erau cutele apărute în zona pliului și dificultatea în a le închide complet. Samsung a rezolvat aceste probleme prin noul design al balamalei în formă de picătură, care permite închiderea completă a Galaxy Z Flip 5. De asemenea, acest design minimizează apariția cutei pe ecran.

Un hardware puternic

Samsung Galaxy Z Flip 5 este un dispozitiv extrem de performant. Cu procesorul Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 8 GB RAM și opțiuni ample de stocare (256GB și 512GB), acest telefon se evidențiază. Bateria de 3700 mAh și încărcarea rapidă de 25W rămân la fel ca la modelul anterior, iar ecranul și camera beneficiază și ele de îmbunătățiri. Ecranul principal Infinity Flex este susținut de tehnologia Dynamic AMOLED 2X și are o dimensiune de 6,7 inci și o rezoluție de 2640x1080p. De asemenea, dispune de o cameră selfie de 10 MP în partea superioară a ecranului. Pe partea din spate, Galaxy Z Flip 5 are o configurație de cameră duală, cu un senzor principal de 12 MP și un obiectiv ultra-wide de 12 MP.

Specificații Samsung Galaxy Z Flip 5

Ecran secundar: 3,4 inci, 720 x 748 pixeli

Ecran principal: 6,7 inci, 2640 x 1080, 120Hz

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Stocare: 256GB / 512GB

Memorie: 8GB RAM

Cameră: cameră principală de 12MP, cameră ultra-wide de 12MP, cameră selfie de 10MP

Baterie: 3700 mAh, încărcare cu fir de 25W, încărcare wireless de 15W

Altele: NFC, senzor de amprentă, rezistență la apă IPx8, Bluetooth 5.3

Dimensiuni: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm (închis), 165.1 x 71.9 x 6.9 mm (deschis)

Greutate: 187g

Sistem de operare: Android 13

Preț și disponibilitate

Modelul Galaxy Z Flip 5 cu 256 GB de stocare va avea un preț de 999,99 dolari, în timp ce varianta cu 512 GB de stocare va costa 1.199 dolari. Telefonul este disponibil în precomandă începând cu 26 iulie și va fi lansat în august. Poți alege între culorile bej, gri, verde deschis și roz deschis. De asemenea, vor fi disponibile diverse accesorii precum Clear Gadget Case, Flap Eco-Leather Case, Flipsuit Case și Halkalı Silikon Kılıf pentru a personaliza telefonul.

Samsung Galaxy Z Flip 5 aduce inovație și îmbunătățiri semnificative în lumea telefoanelor pliabile. Cu un ecran de capac mai mare și mai funcțional, o balama nouă și un hardware puternic, acest telefon promite o experiență superioară. Precomenzile sunt deja disponibile, așa că nu rata ocazia de a deveni unul dintre primii posesori ai acestui telefon revoluționar!