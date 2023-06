Samsung Galaxy Z Flip5: O imagine live ne arată display-ul extins al telefonului

Samsung pregateste lansarea noului sau smartphone pliabil, Galaxy Z Flip5, care aduce cu sine imbunatatiri la nivelul hardware-ului si design-ului. Una dintre cele mai importante noutati este reprezentata de display-ul extins, care va permite o experienta de utilizare mai buna decat modelele precedente.

Display-ul extins va oferi o experienta de utilizare imbunatatita

Noul Galaxy Z Flip5 de la Samsung va avea un display extins, care va fi mai mare decat cel al modelelor precedente. Astfel, Samsung isi va alinia produsul cu competitorii sai, precum OPPO si Motorola, care au avut succes cu modelele lor Find N2 Flip si RAZR 40 Ultra.

Imaginile in premiera confirma design-ul si functionalitatea

Primele imagini in premiera confirma design-ul noului smartphone pliabil si functionalitatea noului display extins. Imaginile arata un ecran extins in forma de „carte”, cu un orologiu analogic circular afisat in modul de stand-by. De asemenea, se poate observa si tasta de alimentare, care va integra si senzorul de recunoastere a amprentelor, precum si butonul pentru reglarea volumului.

Performanta imbunatatita cu Snapdragon 8 Gen 2

Galaxy Z Flip5 va avea un procesor Snapdragon 8 Gen 2, care va imbunatati performanta smartphone-ului. In plus, Samsung intentioneaza sa imbunatateasca si cerniera, care va permite o inchidere perfecta si o pliere mai putin evidenta.

Sperantele pentru o clasificare IP mai buna

O alta imbunatatire a noului Galaxy Z Flip5 este reprezentata de cerniera „a gocciolina”, care ar trebui sa impiedice intrarea prafului si a altor corpi solizi mici in interiorul smartphone-ului. Acest lucru ar putea duce la o clasificare IP mai buna pentru produs.

Disponibilitatea si specificatiile tehnice

Galaxy Z Flip5 de la Samsung va fi disponibil din 26-27 iulie, iar specificatiile tehnice includ un display intern AMOLED de 6,7 inch FHD+ cu o rata de refresh de pana la 120Hz si un display extern AMOLED de 3,4 inch HD. De asemenea, telefonul va avea 8 GB RAM, 128/256 GB spatiu de stocare si va fi compatibil cu retelele 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC si aGPS. Bateria va avea o capacitate de 3.700 mAh si va fi dotata cu incarcare rapida de 15W sau 25W si incarcare wireless de 10W.