Samsung Galaxy Z Fold 3: Design-ul si culorile au aparut pe internet

Smartphone-ul Samsung Galaxy Z Fold 3, care se așteaptă să fie lansat la sfârșitul verii, a fost scurs pe internet cu designul său exterior și diferite opțiuni de culoare. Deci totul a fost dezvăluit.

Au fost publicate noi imagini care dezvăluie pe deplin opțiunile de culoare și designul lui Galaxy Z Fold 3, noul smartphone cu ecran pliabil, pe care Samsung este așteptat să îl lanseze anul acesta.

Opțiuni de culoare Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 3 Conform scurgerilor, vine în 3 opțiuni de culoare cu tranziții negre, verde închis și roz-alb. Ecranul exterior are 6,23 inci, în timp ce ecranul principal pliabil are 7,55 inci. Ambele ecrane au o rată de reîmprospătare de 120Hz.

Telefonul, care se așteaptă să fie alimentat de chipset-ul Snapdragon 888 sau Plus, are o memorie RAM de 12 GB / 16 GB și o capacitate de stocare de 256 GB / 512 GB. În timp ce camera principală are o rezoluție de 108MP, camera frontală este, de asemenea, integrată pe ecran și are o rezoluție de 16MP.

Telefonul, care este declarat să accepte încărcarea fără fir de 25W cu fir și 15W fără fir vine cu o baterie cu capacitate de 4400mAh, include, de asemenea, suport pentru ecranul S Pen, dar stiloul nu va fi în cutie. Nu s-a făcut încă nicio speculatie de incredere cu privire la prețul Galaxy Z Fold 3.