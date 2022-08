Samsung Galaxy Z Fold 4 lansare, preț, design, specificaţii… Toate zvonurile

Samsung Galaxy Z Fold 4 lansare, preț, design, specificaţii. Facem un bilanț al tuturor zvonurilor referitoare la următorul smartphone pliabil de la Samsung care va fi dezvăluit în câteva zile în timpul Galaxy Unpacked.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (precum și Galaxy Z Flip 4 ) vor fi prezentate pe 10 august în timpul Galaxy Unpacked de la Samsung. Între timp, cele mai credibile zvonuri indică posibile îmbunătățiri ale camerei și balamalei smartphone-ului pliabil. In acest articol vom face bilanțul a ceea ce am auzit despre Galaxy Fold în ceea ce privește prețul, noile funcții și design.

Design: fără slot pentru S Pen, dar poate o balama nouă

Fără îndoială că gama Galaxy Fold reprezintă o vitrină tehnologică remarcabilă. Dar nu este în mod inerent la fel de practic precum Galaxy Z Flip 3 sau chiar seria Galaxy Note. De exemplu, nu am avut un slot pentru S Pen în Galaxy Fold 3 și se zvonește că nu va fi cazul nici pentru succesorul său.

În absența unui loc în care să depozităm S Pen, ne-am dori cel puțin să vedem un sistem de atașare magnetică precum Apple Pencil care se atașează la iPad Pro.

În ceea ce privește balamaua, viitorul Galaxy Z Fold ar putea avea un design cu o singură balama în loc de balamaua duală văzută pe smartphone-urile anterioare pliabile ale Samsung. Această balama renovată ar trebui să facă Fold 4 mai subțire și mai ușor decât predecesorul său. Bloggerul OnLeaks oferă o redare 3D a smartphone-ului care este inspirată de Galaxy S22 Ultra pentru aspectul modulelor sale foto. Z Fold 4 aici este mai lat decât predecesorul său, iar OnLeaks oferă un sistem de balamale similar cu generația actuală. Potrivit bloggerului Ice universe, producătorul sud-coreean a reușit să reducă vizibilitatea pliului. De asemenea, a distribuit o imagine care compara un Z Fold 3 cu un Z Fold 4.

Noi imagini au fost publicate de Evan Blass pe 91mobiles cu câteva zile înainte de lansarea smartphone-ului pliabil.

Samsung Galaxy Z Fold 4 ar putea fi echipat cu un cititor dublu de amprente

Samsung a lansat un senzor de amprentă cu Galaxy Z Fold 3 care se află în partea dreaptă. Este accesibil indiferent dacă ecranul este pliat sau deschis și funcționează ca buton de pornire.

Potrivit Lets Go Digital, acest cititor de amprentă ar putea fi integrat sub ecran. Site-ul se referă la un brevet pe care Samsung l-a depus în martie 2021, explicând că ar fi un senzor cu două fețe care poate fi folosit atunci când ecranul este pliat sau desfacut.

Camere: ce ne va prezenta Galaxy Z Fold 4?

Fold 4 ar putea avea senzori foto sub capac și ecran interior. Galaxy Fold 3 are deja o cameră situată sub ecranul principal. Potrivit eyes1122, Galaxy Fold 4 va avea cinci senzori foto, dintre care doi sunt sub ecran. Acest zvon nu este cel mai interesant știind că pe Galaxy Fold 3, senzorul de sub ecran era călcâiul lui Ahile în ceea ce privește fotografia. În ceea ce privește restul configurației camerei, Galaxy Z Fold 4 ar putea primi un upgrade asemănător Galaxy S22 cu o cameră teleoptic cu zoom optic 3x de 10 megapixeli.

Blogger Ice Universe menționează un senzor triplu spate format dintr-un unghi larg de 50 de megapixeli, un unghi ultra-larg de 12 megapixeli și un zoom 3x de 12 megapixeli „mai eficient decât pe S22 Ultra” .

Preț: Samsung Galaxy Z Fold 4 ar putea fi mai ieftin

Majoritatea smartphone-urilor pliabile au încă prețuri de elită. Dacă Samsung și rivalii săi vor să-i democratizeze, va trebui să treacă printr-o scădere de preț. Tot conform sursei coreene Eyes1122, Z Fold 4 ar fi mai accesibil decât predecesorul său, care în sine a scăzut în preț în comparație cu Fold 2 și Fold din 2019.

Data lansării: august?

Samsung Galaxy Z Fold 4 va face, fără îndoială, subiectul unei prezentări în cadrul Unpacked care va avea loc pe 10 august.