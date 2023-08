Samsung lansează actualizarea din august 2023 pentru Galaxy A04s și A52s: Ce trebuie să știi

Samsung a atras multă atenție în ultimele zile datorită lansării programului beta One UI 6.0 pentru seria Galaxy S23. Înainte de aceasta, s-a discutat despre One UI 5.1.1, care a debutat pe cele mai recente telefoane pliabile Galaxy și pe seria Tab S9 la 26 iulie. Cu toată această agitație, Samsung continuă să lanseze în mod constant patch-urile sale de securitate lunare. Acestea pot să nu fie la fel de interesante ca actualizările One UI, dar sunt esențiale în lumea mobilă de astăzi.

În acest context, Samsung a început să lanseze cel mai recent patch de securitate din august 2023 pentru câteva dintre telefoanele sale de mijloc de gamă. Actualizarea din august 2023 este acum disponibilă pentru Galaxy A04s (SM-A047M) și Galaxy A52s (SM-A528B).

Actualizarea din august 2023 pentru Galaxy A04s are versiunea de firmware A047MUBS4CWG1. Iar actualizarea Galaxy A52s poate fi identificată prin versiunea de firmware A528BXXS4EWGB. Dacă nu sunteți familiarizați cu numerele de firmware ale Samsung, aceste actualizări constau doar din patch-ul de securitate din august 2023 și nu includ nicio caracteristică nouă sau adăugiri la One UI.

Aceasta nu este actualizarea interesantă One UI 6.0 pe care s-ar putea să o așteptați. Dar da, în cazul în care vă întrebați, Galaxy A04s și A52s sunt eligibile pentru actualizarea One UI 6.0 bazată pe Android 14. Este posibil ca aceasta să apară la o dată ulterioară, posibil anul viitor.

Până atunci, puteți descărca acum patch-ul de securitate din august 2023 pentru Galaxy A04s în Republica Dominicană, Columbia, Mexic, Peru, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Trinidad și Tobago și Panama.

Utilizatorii Galaxy A52s au acces la patch-ul din august 2023 în Austria, țările nordice, Luxemburg, Elveția, Europa de Sud-Est și Ungaria.

Pentru a descărca actualizarea, deschideți aplicația Setări pe dispozitivul dvs., accesați „Actualizare software” și apăsați „Descarcă și instalează”. Alternativ, puteți descărca fișierele de firmware oficiale de pe site-ul nostru și instala actualizarea folosind un PC cu Windows.