Samsung lansează oficial The Terrace Neo QLED TV de 85 de inch

Samsung a anunțat o nouă versiune a televizorului său pentru exterior, The Terrace. Acum vine într-un model de 85 de inch și folosește un panou Neo QLED, termenul Samsung pentru tehnologia Mini LED. Compania susține că acest nou televizor are o rezistență îmbunătățită împotriva vremii, împreună cu Samsung Gaming Hub și o calitate îmbunătățită a imaginii.

Televizorul este deja disponibil pentru precomandă în SUA, iar prețul este de 19.999 dolari. Cumpărătorii interesați pot precomanda televizorul începând de astăzi pe Samsung.com, iar perioada de precomandă este valabilă până pe 10 septembrie.

Caracteristici ale modelului The Terrace Full Sun

Modelul The Terrace Full Sun, care va fi disponibil în curând în versiunea de 85 de inch, este proiectat pentru a oferi culori plăcute și o luminozitate ridicată chiar și în condiții exterioare. Folosește un panou QLED cu retroiluminare Mini-LED, cu rezoluție 4K, o rată de reîmprospătare de 120Hz, HDR10+ și 100% volum de culoare. Televizorul va fi prezentat la CEDIA Expo 2023, care are loc între 6 și 8 septembrie 2023.

Datorită a ceea ce Samsung numește Protecție Direct-Sun, puteți viziona TV folosind The Terrace Full Sun chiar și în lumina directă a soarelui. De asemenea, are o clasificare IP56, protejându-l de praf și stropi de apă. The Terrace are, de asemenea, un unghi larg de vizualizare și un strat anti-reflexie pentru a reduce reflexiile de la soare sau alte surse de lumină din apropiere. Televizorul are, de asemenea, un procesor Quantum 4K pentru a scala conținutul non-4K la rezoluție 4K. Receptorul HD Base-T integrat în televizor poate fi folosit pentru a rula un singur cablu LAN la televizor pentru a extinde dispozitivele conectate prin HDMI.

Televizorul rulează cea mai recentă versiune a sistemului de operare Tizen, ceea ce înseamnă că include și Samsung Gaming Hub, care aduce diverse servicii de streaming de jocuri în cloud, inclusiv Amazon Luna, Antstream Arcade, Blacknut, Microsoft Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now și Utomik. Alte caracteristici includ SmartThings, Samsung TV Plus, Bixby și mai multe. Este livrat împreună cu telecomanda SolarCell, care se încarcă de la lumina ambientală.

Sursa: SamMobile