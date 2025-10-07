Samsung lansează ultima actualizare majoră pentru seria Galaxy S22: One UI 8, bazat pe Android 16

Samsung a început să lanseze ultima actualizare majoră pentru telefoanele din seria Galaxy S22. Aceasta vine sub forma One UI 8, bazat pe Android 16, și este disponibilă începând de acum pentru utilizatorii din Turcia. Este vorba despre a patra și ultima actualizare majoră pentru modelele Galaxy S22, S22+ și…

Samsung a început să lanseze ultima actualizare majoră pentru telefoanele din seria Galaxy S22. Aceasta vine sub forma One UI 8, bazat pe Android 16, și este disponibilă începând de acum pentru utilizatorii din Turcia. Este vorba despre a patra și ultima actualizare majoră pentru modelele Galaxy S22, S22+ și S22 Ultra.

Ce aduce One UI 8?

Interfață mai curată și modernizată

One UI 8 oferă un design mai organizat, ușor de navigat și cu un aspect mai modern. Samsung a lucrat la îmbunătățirea experienței vizuale și funcționale pentru utilizatori. Îmbunătățiri importante pentru DeX

Actualizarea introduce opțiuni noi în modul DeX, inclusiv rotirea ecranului, pentru o experiență mai flexibilă atunci când telefonul este conectat la un monitor. Automatizări extinse cu Moduri și Rutine

Noi acțiuni și condiții au fost adăugate în Moduri și Rutine, permițând utilizatorilor să personalizeze și mai mult automatizările dispozitivului. Securitate îmbunătățită cu Folder Securizat

Un nou Folder Securizat oferă protecție sporită pentru datele sensibile ale utilizatorilor, consolidând securitatea dispozitivului. Actualizări pentru aplicațiile Samsung

Samsung a reînnoit aplicații esențiale precum Alarmă, Calendar, Fișierele mele, Partajare rapidă, Mementouri și Samsung Internet. Acestea beneficiază de funcționalități suplimentare și o performanță îmbunătățită.

Ce urmează pentru utilizatorii Galaxy S22?

Aceasta este ultima actualizare majoră pentru seria Galaxy S22, dar utilizatorii vor mai primi o actualizare minoră, One UI 8.5, bazată tot pe Android 16. Samsung a promis că va oferi patru actualizări majore pentru aceste dispozitive, iar actualizarea One UI 8 își respectă angajamentul.

Odată cu lansarea One UI 8, utilizatorii Galaxy S22 vor beneficia de o interfață modernizată, noi funcționalități utile și îmbunătățiri de securitate, toate în cadrul ultimei actualizări majore pe care o vor primi aceste modele. Galaxy S22 se apropie de finalul ciclului său de actualizări, dar cu siguranță rămâne un dispozitiv puternic și actualizat.