Samsung lucrează la un nou serviciu de jocuri

Samsung , care are un loc minunat în sector când vine vorba de smartphone-uri și televizoare, poate adăuga ceva nou la serviciile sale digitale. S-a dovedit că gigantul tehnologic a solicitat două mărci comerciale, „Gaming Plus” și „Game Plus”.

Un nou serviciu de jocuri poate fi anunțat

După cum se știe, Samsung oferă diferite tipuri de conținut de divertisment, inclusiv smartphone-uri, tablete și televizoare inteligente cu platforma Samsung TV Plus. Anunțând extinderea serviciului TV Plus cu adăugarea de noi canale și emisiuni TV în ultimele săptămâni, se pare că compania lucrează și la un nou serviciu de jocuri care se va numi Game Plus sau Gaming Plus.

Deocamdată, nu se știe ce a planificat Samsung cu noul serviciu de jocuri. Cu toate acestea, având în vedere că platforme precum GeFoce Now și Xbox Cloud Gaming au o bază mare de utilizatori, putem spune că compania va face o descoperire diferită în această direcție. Pe de altă parte, multe companii pot aplica pentru nume comerciale în planurile lor viitoare. Prin urmare, anunțul noului serviciu poate dura mai mult decât se aștepta.

[SURSA]