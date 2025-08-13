Samsung Micro RGB debutează pe un ecran de 115 inci, cu 100% BT.2020 și procesare AI în timp real

Samsung anunță Micro RGB, o tehnologie de afișare gândită ca următorul pas mare în zona TV. Compania promite o acuratețe excepțională a culorilor datorită unor micro LED-uri mai mici de 100 micrometri. Primul produs care o pune în scenă este un display de 115 inci, genul de diagonala care îți arată din prima pentru cine a fost creată: spații largi și pretenții pe măsură.

Esentialul este modul în care e construit panoul. Micro LED-urile roșu, verde și albastru sunt plasate în spatele panoului într-un pattern ultrafin și pot fi controlate individual. Această arhitectură permite reglaje precise pe fiecare componentă de culoare. În practică, înseamnă margini mai curate, nuanțe care rămân stabile când imaginea devine complexă și o platformă tehnică mai ușor de calibrat pentru standarde de culoare avansate.

Dincolo de hardware, Samsung mizează pe procesare inteligentă în timp real. Algoritmii analizați cadru cu cadru ajustează redarea culorilor pe loc, fără așteptări și fără compromisuri vizibile. Este tipul de abordare în care procesorul nu doar corectează, ci încearcă să înțeleagă contextul scenei. Aici intră în joc și Micro RGB Color Booster Pro, care identifică secvențele cu tonuri stinse și ridică nivelul culorilor astfel încât imaginea să nu pară spălăcită. Când treci de la o scenă întunecată la una luminoasă, tranziția ar trebui să fie coerentă, nu agresivă.

Pe partea de platformă, pachetul include un Bixby actualizat, bazat pe modele generative. Ideea nu este doar să răspundă mai natural la comenzi, ci să integreze mai bine contextul din jurul conținutului, de la căutări până la controlul dispozitivelor din casă. La capitolul siguranță, Knox vine ca un strat hardware software gândit să blindeze datele utilizatorului și să reducă riscurile, lucru important când televizorul devine un nod permanent în rețeaua de acasă.

Samsung punctează și la capitolul specificații care contează pe termen lung. Afirmă acoperirea completă a spațiului de culoare BT.2020 prin Micro RGB Precision Color, o țintă ambițioasă pentru conținutul cu gamă cromatică largă. Adaugă Glare Free pentru reducerea reflexiilor în încăperi luminoase, util în livingurile cu ferestre mari sau lumină ambientală puternică. În plus, producătorul promite actualizări Tizen OS timp de 7 ani, ceea ce înseamnă că software-ul nu rămâne în urmă prea repede și că aplicațiile și funcțiile smart au șanse reale să primească suport pe termen lung.

Dacă ne uităm la ce încearcă să rezolve Micro RGB, direcția e clară. Controlul fin al fiecărui LED RGB țintește să micșoreze distanța dintre teorie și realitatea din sufragerie. Mai puțin blooming, culori mai stabile și o platformă care știe când să intervină și când să stea deoparte. E o abordare ce mută accentul de pe artificii vizuale pe consistență și predictibilitate, exact ce cauți când urmărești sport, filme cu grading curajos sau jocuri cu multe tranziții de lumină.

Pentru publicul din România, relevanța vine din două direcții. În primul rând, diagonala de 115 inci este un statement și vorbește celor care vor un ecran mare și foarte luminos pentru spații generoase. În al doilea rând, anunțul unui viitor release global cu mai multe diagonale deschide discuția pentru formate mai prietenoase cu apartamentele de la noi. Dacă va ajunge oficial, diferențele le vor face calitatea antireflex, stabilitatea culorilor și promisiunea de update-uri, aspecte care cântăresc tot mai mult când televizorul devine hub de divertisment și control pentru casă.

Disponibilitatea urmează un calendar în pași. Debutul are loc în Coreea de Sud, apoi urmează Statele Unite. Ulterior, producătorul are în plan o lansare globală, cu diagonale variate, astfel încât mai multe tipuri de utilizatori să poată intra în ecosistemul Micro RGB. Este o strategie care lasă timp pentru rafinare și pentru adaptarea liniilor de producție la formate diferite.

Pe scurt, Micro RGB încearcă să ducă în mainstream ideea că precizia culorii, controlul local și software-ul inteligent pot lucra împreună fără a face compromisuri nedorite. Dacă promisiunile despre BT.2020 complet, reflexii reduse și suport software extins se confirmă în utilizarea de zi cu zi, Samsung are pe mână un argument serios pentru cei care vor un televizor mare, cu imagine curată și o platformă care nu se demodează rapid. Pentru noi, rămâne să vedem cum vor arăta versiunile pentru piața europeană, ce diagonale vor fi aduse și cum va fi poziționat prețul. Până atunci, debutul pe 115 inci funcționează ca o vitrină tehnologică ce fixează ștacheta pentru următoarea generație de televizoare.