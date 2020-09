Samsung prezinta Galaxy A42 5G, Galaxy Tab A7 si Galaxy Fit 2

Samsung tocmai a oficializat mai multe produse noi, dintre care Galaxy A42, un smartphone 5G mult mai abordabil ca pret. Este insotit de Galaxy Tab A7, o tableta din gama mid range de 10,4 inchi si de Galaxy Fit 2, noua bratara inteligenta de la Samsung. Iata tot ce trebuie sa stii despre aceste noutati.

Samsung a organizat o conferinta virtuala « Life Unstoppable », miercuri, 2 septembrie. Constructorul a dezvaluit cateva produse noi care ilustreaza ambitia de a propune “servicii si produse menite sa imbunatateasca cotidianul utilizatorilor ». Dincolo de noul proiector 4K HDR 10+, marca a oficializat in egala masura produsele Galaxy A42, Galaxy Tab A7 si Galaxy Fit 2.

Galaxy A42, cel mai abordabil din telefoanele 5G oferite de Samsung. Este vorba despre un telefon din gama mid range echipat cu un ecran Super AMOLED de 6,6 inchi. Este raspunsul oferit de Samsung la OnePlus Nord. Momentan stim doar ca va avea un design modern si patru camere foto. Va fi disponibil la inceput de noiembrie la un pret de 379 euro.

Samsung Galaxy Tab A7, o tableta mai abordabila decat Galaxy Tab S7. Tableta este echipata cu un ecran LCD TFT de 10, 4 inchi. Dispune de patru difuzoare Dolby Atmos. Samsung afirma ca bateria dispune de o autonomie generoasa, fara sa faca prea multe precizari. Va fi disponibila la pretul de 719 euro.

In plus, Galaxy Fit 2, noua bratara conectata de la Samsung, are tot ce ai nevoie pentru activitatile fizice. Pretul este unul abordabil, 99,9 euro.