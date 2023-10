Samsung prezintă noul SSD portabil T9

Samsung a dezvăluit recent un nou dispozitiv de stocare SSD portabil, denumit T9. Acesta promite performanțe impresionante, oferind viteze maxime secvențiale de citire și scriere de 2.000 de megaocteți pe secundă (MB/s) prin intermediul interfeței „USB 3.2 Gen 2×2”. Comparativ cu modelul anterior, T7, noul T9 oferă aproximativ dublul vitezei, permițând utilizatorilor să transfere un videoclip Full-HD de 4 gigaocteți (GB) în aproximativ două secunde.

T9 este disponibil în trei variante de capacitate de stocare: 1 teraoctet (TB), 2 TB și 4 TB, oferind astfel spațiu suficient pentru stocarea unor volume mari de date și facilitând transferuri rapide și frecvente. Dimensiunea sa compactă, asemănătoare cu cea a unui card de credit, permite proprietarilor să-și transporte cu ușurință conținutul.

Dispozitivul vine echipat cu cabluri USB de tip C către tip C și de tip C către tip A. Prețurile recomandate de producător (UVP) sunt de 139,99 dolari SUA pentru varianta de 1 TB, 239,99 dolari SUA pentru cea de 2 TB și 439,99 dolari SUA pentru modelul de 4 TB. Samsung Portable SSD T9 este disponibil pentru achiziție începând de acum.

Specificatii ale produsului Samsung Portable SSD T9:

Interfață: USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)

Capacități de stocare: 1 TB, 2 TB, 4 TB

Dimensiuni: 88 x 60 x 14 mm

Greutate: 122 grame

Viteze de citire/scriere secvențială: 2.000 MB/s, respectiv 1.950 MB/s (pentru variantele de 1 TB și 2 TB) și 2.000 MB/s (pentru varianta de 4 TB)

Rezistență la căderi: Până la 3 metri

Securitate: Criptare hardware AES 256-bit

Software: Samsung Magician Software

Compatibilitate: Sisteme de operare Windows, macOS, Android și dispozitive precum PC-uri, laptopuri, tablete, smartphone-uri

Fiabilitate: Temperatură de funcționare între 0°C și 60°C și umiditate între 5% și 95% (non-condensant)

Certificări: CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS, conformitate RoHS 2

Garanție: Cinci ani de garanție limitată

Notă: Prețurile sunt exprimate în dolari SUA și pot varia în funcție de regiune și de ofertele disponibile la momentul achiziției.