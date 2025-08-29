Samsung și ALSO România semnează un parteneriat strategic pentru extinderea soluțiilor B2B pe piața locală

Samsung Electronics România și ALSO România anunță un parteneriat strategic care își propune să simplifice felul în care companiile accesează portofoliul B2B al Samsung. ALSO, unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologie din Europa, activ în peste 30 de țări, va integra întregul portofoliu Samsung pe platforma sa digitală și în rețeaua proprie de parteneri, cu suport local dedicat.

Concret, soluțiile Samsung vor fi disponibile în ALSO Webshop, cu acces rapid la oferte comerciale, consultanță și asistență în limba română. Colaborarea include campanii comune de marketing, webinarii, sesiuni de instruire și evenimente demonstrative, gândite să ajute partenerii să aleagă și să implementeze corect soluțiile în proiectele lor.

Dincolo de partea comercială, anunțul arată o direcție clară: consolidarea distribuției B2B în jurul unor platforme digitale mature, cu servicii locale bine puse la punct. Pentru mediul de afaceri din România, asta înseamnă timpi de achiziție mai scurți, pachete tehnologice coerente și predictibilitate în livrări și suport — lucruri care fac diferența când implementezi proiecte cu multe componente.

Portofoliul vizat acoperă zona de afișaje profesionale — de la ecrane E-Paper pentru retail și birouri, până la The Wall All-in-One pentru săli de conferințe și spații premium —, soluții de exterior și semi-exterior (seriile OHA, OMA, OMN, OMB, OME), ecrane interactive pentru educație și colaborare, televizoare pentru ospitalitate destinate HoReCa și o gamă largă de monitoare pentru business, gaming și productivitate. Practic, companiile pot construi cap-coadă o infrastructură vizuală și de lucru, cu configurări adaptate pe nevoi.

Samsung și ALSO România

„Parteneriatul cu ALSO România ne permite să extindem disponibilitatea soluțiilor Samsung pentru clienții B2B și să oferim o experiență de achiziție mai simplă și mai rapidă, susținută de resurse locale. Ne propunem să sprijinim partenerii în alegerea celor mai bune soluții pentru nevoile lor printr-un mix de inovație și suport tehnic de înaltă calitate”, a declarat Borislav Georgiev, Head of Sales – EBT division, Samsung Electronics România.

Din perspectiva distribuției, integrarea în ecosistemul ALSO aduce vizibilitate și scalare. „Integrarea portofoliului Samsung în distribuția noastră sporește valoarea pe care o oferim partenerilor. Cu un suport local puternic și acces la soluții inovatoare, ajutăm revânzătorii să răspundă mai eficient nevoilor clienților și să stimuleze creșterea pe piața B2B”, a spus Alexandru Gheorghiu, Chief Customer Officer, ALSO Technology România.

Pentru piața locală, miza e dublă: clienții finali din retail, HoReCa, educație sau corporate primesc soluții complete livrate unitar, iar integratorii și resellerii pot grupa mai ușor echipamente, software și servicii în oferte calibrate pe bugete și scenarii concrete. Faptul că instruirea și demonstrațiile sunt în limba română e un plus practic, reducând barierele de adopție în proiectele cu ritm accelerat.

Pe scurt, parteneriatul Samsung–ALSO creează un canal de achiziție mai clar și mai rapid pentru soluții B2B, cu accent pe suport local și pachete adaptate. E genul de mișcare care, pe termen mediu, poate ridica standardul implementărilor tehnologice din companiile românești, de la ecranele din vitrina unui magazin, până la sălile de ședință sau campusurile universitare.