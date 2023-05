Samsung si Apple continua sa domine pe piata smartphone-urilor in ciuda scaderii vanzarilor

In ciuda faptului ca primul trimestru al anului 2023 nu a inceput cu dreptul, Samsung si Apple raman in topul pietei smartphone-urilor, cu Samsung avand cele mai multe unitati distribuite, iar Apple generand cele mai mari profituri. Acest lucru a fost confirmat de doua studii realizate de Canalys si Counterpoint, care au aratat ca vanzarile de smartphone-uri au atins un minim de 10 ani, cu o scadere de 12% la nivel global, conform Canalys, sau de 14%, conform Counterpoint, fata de acelasi trimestru al anului 2022.

Scaderea vanzarilor nu a afectat toti producatorii de smartphone-uri in acelasi fel, cu Xiaomi inregistrand o scadere de 22% la nivel global, Samsung cu 19%, Vivo cu 18%, si Oppo (inclusiv OnePlus) cu 10%. Grupul altor branduri a inregistrat o scadere de 16%, iar Apple doar de 2%. Cu toate acestea, Samsung a inregistrat o crestere de 4% fata de trimestrul anterior, datorita lansarii Galaxy S23.

In ceea ce priveste piata, Samsung si Apple au ramas in frunte, capturand impreuna 96% din veniturile de pe aceasta piata. In timp ce Samsung a distribuit mai multe unitati decat Apple, acesta din urma a generat de doua ori mai multe profituri decat competitorul sau, conform studiului realizat de Counterpoint. Acest lucru este in mare parte datorat lansarii iPhone-ului 14 si iPhone-ului 14 Pro, care au determinat o crestere semnificativa a vanzarilor si profiturilor Apple. Launch-ul Galaxy S23, Galaxy S23+ si Galaxy S23 Ultra a avut un efect similar asupra veniturilor Samsung.

Cu toate acestea, in ciuda scaderii vanzarilor la nivel global, Apple si Samsung au reusit sa isi mentina pozitia dominanta pe piata smartphone-urilor. Acest lucru sugereaza ca, in ciuda circumstantelor dificile, cele doua companii isi pastreaza atractivitatea pentru consumatori.

In final, desi aceste estimari sunt bazate pe analize de piata, se pare ca anul 2023 nu va fi un an bun pentru piata smartphone-urilor. Printre factorii care contribuie la aceasta situatie se numara recuperarea mai lenta decat se astepta a economiei Chinei si inflatia globala care reduce puterea de cumparare a populatiei. Va trebui sa fim atenti la evolutia acestei piete si sa vedem cum se vor descurca producatorii de smartphone-uri in fata acestor provocari.