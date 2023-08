Samsung Surprinde: Două Monitoare de Gaming Odyssey de Top Lansate!

Samsung își extinde gama de monitoare de gaming cu două modele îmbunătățite: Odyssey Neo G9 de 57 de inch, care este etichetat ca fiind primul monitor de gaming dual UHD din lume, și Odyssey Ark de 55 de inch, care acum beneficiază de caracteristici de conectivitate îmbunătățite.

Odyssey Neo G9: Primul Monitor Dual UHD din Lume

Gaming Odyssey

Noul Odyssey Neo G9, cu numărul de model G95NC, este la fel de mare ca două monitoare UHD de 32 de inch alăturate. Acesta dispune de panouri dual UHD de 57 de inch (7,680 x 2,160) și un raport de 32:9, tehnologie Quantum Matrix, o curbura de 1000R, o rată de reîmprospătare de 240Hz în rezoluție Dual UHD completă, un timp de răspuns de 1ms GTG și certificare DisplayHDR 1000. În plus, monitorul Odyssey Neo G9 are DisplayPort 2.1 certificat VESA, HDMI 2.1, un hub USB, funcții Picture-by-Picture și Picture-in-Picture și Auto Source Switch+. Monitorul are un finisaj mat și un suport ergonomic cu reglare pe înălțime, pivotare și înclinare.

Odyssey Ark: Conectivitate și Vizualizare Îmbunătățite

Pe lângă Neo G9, Samsung a anunțat și un monitor Neo Odyssey Ark îmbunătățit (număr de model G97NC), care acum dispune de o caracteristică Multi View îmbunătățită și o conectivitate superioară. Noul Neo Odyssey Ark are acum un conector DisplayPort 1.4 în plus față de cele 3 porturi HDMI. Acest model suportă intrări multiple de până la patru surse și are un comutator KVM, două porturi HDMI 2.1 și un port HDMI 2.0. Alte specificații includ o rezoluție 4K (3,840 x 2,160), o diagonală de 55 de inch, o curbura de 1000R, tehnologie Quantum Matrix, gaming HDR10+ și un finisaj mat. Timpul de răspuns este de 1 ms GTG, iar rata de reîmprospătare poate ajunge până la 165Hz.

Disponibilitate și Evenimente Speciale

Samsung intenționează să lanseze programul de precomandă pentru Odyssey Neo G9 la Gamescom 2023. Evenimentul începe astăzi. În ceea ce privește Odyssey Ark 2023, compania spune că modelul îmbunătățit va fi disponibil pentru precomandă în septembrie, disponibilitatea variind în funcție de regiune. Pentru a sărbători lansarea celor două noi monitoare, Samsung lansează și canalul Odyssey pe Twitch, unde compania va găzdui un eveniment special numit Odyssey Evolves. Cei mai mari streameri vor fi invitați la eveniment pentru a juca jocuri populare. Samsung va oferi și premii pentru urmăritorii canalului, inclusiv un set de gaming în valoare de 10.000 de dolari, posibil datorită Odyssey Neo G9.