Samsung tocmai a anuntat ca va organiza o conferinta saptamana viitoare. Constructorul a indicat faptul ca aceasta conferinta va avea loc pe data de 23 septembrie si ca se vaa afla in stransa legatura cu gama Galaxy. Ce telefon ar putea fi prezentat cu aceasta ocazie ? Fanii au deja o mica idee…

Ce faci pe data de 23 septembrie ? Daca esti interesat de gama Galaxy a constructorului Samsung atunci adauga aceasta data in agenda. Ti-ai gasit o ocupatie. Constructorul a anuntat ca va organiza o conferinta la ora 17.

Acest eveniment Unpacked are drept scop anuntatea unui nou telefon din gama Galaxy. Dar care anume? In august, Samsung a dezvaluit o parte din gama sa pentru 2020, adica modelele Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7 si Galaxy Watch 3. De data aceasta, fanii mizeaza pe Galaxy Fan Edition, in special datorita frazei, Unpacked for every fan care ne duce cu gandul la modelul Fan Edition. Galaxy S20 Fan Edition va fi un telefon mai light si, mai ales, mai abordabil. Va avea un ecran de 6,2 inchi si un rate refresh de 120 Hz. Procesorul Snapdragon 865 al versiunii internationale va fi si el prezent. Vom afla mai multe cu siguranta pe data de 23 septembrie.