Galaxy Unpacked, cel mai mare eveniment anual Samsung, are loc pentru lansarea a patru dispozitive noi, subliniază zvonurile. Stăpânită de pandemia noului Coronavirus, compania sud-coreeană și-a transformat evenimentul față în față într-o emisiune online și promite vești extraordinare.

Potrivit The Korea Herald, producătorul va prezenta pe mult așteptatul Samsung Galaxy Note 20 și Galaxy Fold 2 în timpul evenimentului său. Pe lângă acestea, Jon Prosser – o sursă recunoscuta de scurgeri – spune că Galaxy Z Flip 5G va fi lansat. În plus, site-ul indică faptul că linia de ceasuri inteligente Samsung va primi și o nouă generație, Galaxy Watch 3.

Mai exact despre anunțurile viitoare, informațiile scrise de The Korea Herald indică faptul că Samsung Galaxy Note 20 va fi lansat în două versiuni: modelul de bază și modelul Galaxy Note 20 Plus. Versiunea standard va veni cu ecran de 6,4 inci și baterie de 4.300 mAh, în timp ce modelul Plus va aduce un ecran de 6.9 ” și o baterie de 4.500 mAh. Samsung Galaxy Fold 2, cea de-a doua generație pliabilă a companiei, ar aduce un ecran de până la 7,7 inci pe piață.

Hardware-ul care va echipa aceste dispozitive este încă un mister, dar trebuie să urmeze linia și să întrețină cu procesoare de înaltă calitate și să aducă în sfârșit camere de 108 megapixeli. De asemenea, se speculează că Galaxy Fold 2 va avea suport pentru Samsung S Pen pentru a oferi o experiență mai bună cu ecranul generos.

Evenimentul este așteptat pentru 5 august. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, difuzarea se va face pe platforme majore, inclusiv YouTube, Twitter, Facebook și Samsung.com și Samsung Newsroom.